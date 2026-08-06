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中年好声音4｜陈旭培被封「靓仔配音员」传遭淘汰 为追梦曾零正职 幸得老婆支持狂放闪

影视圈
更新时间：11:00 2026-08-06 HKT
发布时间：11:00 2026-08-06 HKT

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》总决赛将于8月23日假启德体艺馆举行，由车婉婉担任主持，并由肥妈（Maria Cordero）、张佳添、周国丰、海儿及谷娅溦出任评审。现时10强名单包括：陈旭培、尹景顺、吴亦伟、尤淑情、周志康、许云妮、许美琪、蔡宓婕、郑家声及郑仲豪。总决赛将诞生7强名单并从中选出冠军。其中从事配音工作约6年、被外界誉为「靓仔配音员」的陈旭培凭借扎实唱功与深情演绎吸纳不少粉丝，惟近日被传将与周志康、郑仲豪一同遭淘汰，引来不少网民叹可惜。

陈旭培曾「无正职」全靠老婆支持追梦

陈旭培的音乐追梦之路并不容易。由于父母思想传统，一直希望他寻找如公务员般收入稳定的正职，更曾阻止他签约唱片公司入行。陈旭培虽知父母决定是为他好，但仍想走自己的路。去年踏入35岁，他终鼓起勇气，毅然瞒着父母辞去正职，先斩后奏全心投入《中年好声音4》。在一度「无正职」的状态下，全靠老婆在背后百分百默默支持，鼓励他专心比赛「行到几远就几远，唔好谂其他嘢」。

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陈旭培选唱〈笑忘书〉与父母和解

在第24集赛事中，陈旭培选唱〈笑忘书〉出战，希望用豁达态度忘记过去，与过去的自己及父母和解。当时剧组先播出父母的鼓励录音，原来两老早已坐在观众席欣赏。事实上，父母得悉他辞职后一度又嬲又担心，后来知悉他仍有不少兼职工作、财政无大碍才放下心头大石，并慢慢开始支持。几经艰辛终获父母认同，陈旭培直言觉得自己已经赢了，之后能走多远已不重要。

陈旭培演绎〈心酸的情歌〉一战封神

除了父母的认可，陈旭培亦公开表示与老婆是很亲密的伴侣，至今见面依然「好有爱、会心心眼」。比赛初期，他全靠演绎〈Against All Odds〉及〈Careless Whisper〉大晒超强氛围与律动轻松夺5灯，更被爆曾在酒吧献唱获前辈吴大强赏识。而真正令他「一战封神」的，是转战广东歌赛道演绎巫启贤的〈心酸的情歌〉，他将澎湃与脆弱情感完美结合，尾段停顿抖气的细节处理获张佳添大赞是「神之一秒」，连出名「冷血」的周国丰亦称该曲已成其代表作，最终狂扫95分成为全晚最高分。

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