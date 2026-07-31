「鸡排妹」郑家纯流产不到一个月再怀孕 喜陀双胞胎26周 揭子宫往上压内脏极痛楚

32岁台湾女星「鸡排妹」郑家纯于2022年宣布与日籍医师丈夫Akira结婚，去年10月才在日本轻井泽补办婚礼。「鸡排妹」郑家纯与老公婚后积极造人，可惜于今年1月初突然透露已怀孕9周，却因身体有少量出血，最终保胎失败，不幸流产。估不到「鸡排妹」郑家纯已再度陀B，近日公开已怀孕接近27周，并提到其健康情况。

「鸡排妹」郑家纯流产数周再怀孕

「鸡排妹」郑家纯结婚3年半，曾于去年底怀孕，可惜在怀孕9周时，揭发腹中胎儿停止发育，要终止怀孕。「鸡排妹」郑家纯流产未够一个月，再度怀孕成功，目前胎儿已经满26周，而且是双胞胎。由于鸡排妹今次是短时间内再度怀孕，因而变得更小心，多次做检查确保胎儿健康成长。

「鸡排妹」郑家纯打算诊所生B

「鸡排妹」郑家纯昨日（30日）在FB发文：「现在快要27周，目前为止各项检查都没问题，加上近期看到大医院人手不足的分享等等，目前打算若一路到生产前都持续稳定的话，会选择在妇产科诊所生产，量能让给更需要的人。」鸡排妹计划在孕晚期进行一周一次产检，除非医生认为孕妇不适合在诊所诞B，才会作出更改。

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「鸡排妹」郑家纯右边肋骨下方疼痛

「鸡排妹」郑家纯日前在IG限时动态发文，详细描述怀孕带来的挑战，表示从22周起已无法安坐在没有椅背的椅子。到23周即使是有椅背的90度座椅，只要没有靠枕，右边肋骨下方就会感到疼痛。

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「鸡排妹」郑家纯指医生解释：「医生是说因为上半身空间小（简言之154太矮）子宫往上压迫到肝脏附近的神经、横隔膜」，导致「鸡排妹」郑家纯因压迫感影响日常生活，无法久坐：「坐1.5小时是极限」。

「鸡排妹」郑家纯陀B欧游17日

鸡排妹怀孕期间，早前曾飞到欧洲旅行17日，返回台湾后便为胎儿进行两小时的心脏超音波检查，幸而双胞胎的心脏结构没有甚么问题。而妊娠糖尿检查结果同样过关，令鸡排妹放下心头大石。

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