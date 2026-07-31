「御用姣精」邓伊婷比坚尼迫爆出海  游艇除裤若隐若现超诱惑   夏文汐姪女遗传性感基因

现年36岁、近年凭借在多部剧集中饰演「小三」角色而获封为「御用姣精」的邓伊婷（Irina），向来不吝啬在社交平台展现其骄人身材。近日，她与闺密一同出海享受游艇派对，并再次向粉丝大派福利，上传了一辑极度性感的比坚尼照片，其精心打扮与诱人姿态，让一众男粉丝高呼难以招架。

邓伊婷展性感尤物本色

从照片可见，邓伊婷为这次出海作出了精心打扮，化上精致的妆容，突显其立体五官，颜值极高。作为公认的性感尤物，邓伊婷在镜头前亦毫不怯场，摆出多个极度诱人的甫士。不论是轻倚在游艇座位上直视镜头，还是手扶栏杆、轻拨秀发望向远方，每一个姿态都散发出无限魅力，尽显其专业的镜头感。其中一张她高举手臂、展露纤腰的甫士，更是将夏日活力与性感完美结合。

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邓伊婷除裤若隐若现激性感

在装束方面，邓伊婷穿上了一套黑白横间的比坚尼，设计简约却完美地突显了她丰满的上围和紧致的腹部线条，可谓美不胜收。然而，最让粉丝血脉贲张的，莫过于她搭配的破洞牛仔裤。邓伊婷刻意将裤头的钮扣解开，大胆地露出内里的比坚尼小裤，这种若隐若现的穿搭方式，瞬间将性感程度直线提升至另一层次，型格十足。

邓伊婷获大赞身材Fit爆

邓伊婷在帖文中写道：「阴天的海有一种温柔，刚刚好的海风，最适合放空」，看来非常享受这次海上之旅。照片一出，立即引来大批网民留言激赞，纷纷表示：「身材好好」、「Fit爆」，对她的完美体态赞不绝口。

邓伊婷姑姐是夏文汐

邓伊婷的姑姐是80年代的性感女神夏文汐，当年凭著电影《唐朝豪放女》一脱成名，其大胆前卫的形象深入民心。如今邓伊婷同样以性感形象在娱乐圈打拼，可谓完美继承了家族的优良基因。虽然目前星途与姑姐相比仍有一段距离，但邓伊婷凭借惹火身材，不时大派福利，在社交平台上成功吸纳了大量人气。

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