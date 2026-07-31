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向海岚痛心广东虐狗事件呼吁尊重生命：可以唔爱但唔好伤害 谈宠物救护车服务激动落泪

影视圈
更新时间：18:14 2026-07-31 HKT
发布时间：18:14 2026-07-31 HKT

向海岚、翁嘉穗今日出席「香港猫迷博览会2026」开幕礼，向海岚大力推广的宠物救护车急救服务，表示自己曾经为受惠者之一，认为服务有助饲主在宠物生病、意外受伤时面对，减少迷茫无助的感觉。

向海岚爱犬Chloe月初意外失救离世

向海岚坦言月初正用到该项服务，可惜爱犬Chloe最后仍失救离世，忆起爱犬时更一度激动落泪：「我只狗仔当时有啲意外，屋企得我年长嘅爸爸冇其他人，所以请宠物救伤车嚟急救。（成功救治？）最后走咗⋯⋯唔紧要我ok嘅，希望多啲其他狗主或者猫主知道，可以有多啲时间救到自己嘅宠物。」向海岚表示爱犬已达17岁高龄，暂时家中只余下一岁半的小狗，虽然未有再新添狗只家庭成员的想法，但笑指爱犬喜欢与猫只互动玩耍，可惜自己对猫毛敏感：「以前养过两只，敏感得好紧要，试过拍拍下剧讲对白嘅时候，流鼻水滴出嚟，影响埋工作！」

向海岚支持香港设动保法

近日广东发生「揭阳旺旺」虐待动物事件，引起大众关注动物权益，向海岚作为爱狗之人，对事件直呼心痛：「可以唔爱、但唔好伤害！人同动物存活喺同一个世界，佢哋都唔想流浪，用紧自己嘅方法去生存！」她表示在香港同样有猴子、野猪等动物与人类同存，看待生命应互相尊重：「如果香港设立动保法，我一定会支持，去保障返小动物权益！」
 

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