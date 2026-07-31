Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家辉结婚40年极致宠妻 十指紧扣拖实老婆登大孤山祈福 74岁江嘉年有爱滋润罕有性感

影视圈
更新时间：18:30 2026-07-31 HKT
发布时间：18:30 2026-07-31 HKT

68岁的影帝梁家辉与老婆江嘉年近日在内地辽宁的大孤山，被游人野生捕获，当时梁家辉夫妇正在当地游览祈福，无论是在石板路，还是上落楼梯，梁家辉都紧紧拖著老婆，二人全程十指紧扣，显得甚为恩爱，两人一身朴素的休闲装扮，脸上挂著笑容，多年来相濡以沫，在镜头下表露无遗。梁家辉摸过大门前的石狮后，他们再一同轻抚千年古树，又围著一个巨型宝鼎转圈及敲钟，进行著连串祈福仪式，夫妻二人每一个眼神交流，都流露出无需言语的默契，梁家辉与老婆江嘉年40年风雨同路，网民纷纷大赞二人是圈中的模范夫妻。

梁家辉全靠老婆助走出事业谷底

梁家辉入行逾40年，在影坛的地位早已无可撼动。从《垂帘听政》中史上最年轻的金像奖影帝，到《寒战》系列中的警界高层，他塑造了无数个深入人心的经典角色。近年虽然已届花甲之年，梁家辉依旧活跃于幕前，不断挑战自我。但梁家辉不论事业如何起伏，始终不变的，老婆江嘉年始终是他身后那位最坚实的后盾。梁家辉凭借《垂帘听政》一举成名，却因合约问题惨遭封杀，不得不靠在夜市摆地摊卖手镯维生。就在这段最灰暗的时光，当时担任电台制作人的江嘉年，主动向他伸出援手，邀请他录制广播剧，为他的事业带来一线曙光。梁家辉曾说：「她的善解人意，让我在最灰暗的时光里，看见了光。」这份雪中送炭的恩情，点燃了两人之间的爱火。

相关阅读：梁家辉与老婆江嘉年恩爱现身 宠妻举动罕曝光 影帝明显消瘦惹担忧

梁家辉结婚时仅得8千元身家

梁家辉与江嘉年交往半年便认定对方，在梁家辉全副身家仅有8,000港元的情况下，江嘉年依然义无反顾地选择嫁给他。对此梁家辉曾深情地说：「她嫁给我的时候，我还很穷，能把一生交给没有前景的男人，是非常勇敢的行为。」婚后随著梁家辉的事业再度起飞，江嘉年的外型却屡屡成为外界攻击的对象。然而在梁家辉心中，老婆始终是无可取代的「钻石」。梁家辉多年来一直是绯闻绝缘体，他更多次在公开场合捍卫妻子，称颂她是自己心中最美的女人。

相关阅读：67岁金像影帝老婆罕露面举动似足小女孩    曾被嘲又肥又丑获影帝视一生挚爱  8000元办婚礼同甘共苦   

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
8小时前
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
01:06
尖沙咀伤人│男商人留医6日不治 警列谋杀再拘2人 累计9人被捕
突发
10小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
11小时前
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
2026-07-30 16:53 HKT
01:12
连日落雨几时停？天文台料8.7起终转晴  AI模型预计下周有风打？
社会
6小时前
周毅刚交出10万元保释金后离开法庭，没有回应传媒的提问，只催促同行女性友人：「行快啲啦BB」。黄巧儿摄
高级警司周毅刚警总非礼女下属 求情称服务社会梦碎 官斥行为大胆不能容忍 判囚5月3周
社会
4小时前
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老定有报应｜Juicy叮
助理惊揭护老院填鸭式喂饭 食物流落后颈干腌 男院友成张床都系「呢样嘢」 网民：虐老一定有报应｜Juicy叮
时事热话
4小时前
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
00:57
白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东
即时中国
1小时前
美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦
美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦
旅游
6小时前
大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮
大学生仔女变「绝世隐青」 港妈崩溃：零沟通只顾打机 过来人传授一招破冰｜Juicy叮
时事热话
6小时前