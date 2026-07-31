梁家辉携妻登大孤山全程十指紧扣 40年婚姻依旧恩爱如昔 神仙爱情堪称圈中教科书

68岁的影帝梁家辉与老婆江嘉年近日在内地辽宁的大孤山，被游人野生捕获，当时梁家辉夫妇正在当地游览祈福，无论是在石板路，还是上落楼梯，梁家辉都紧紧拖著老婆，二人全程十指紧扣，显得甚为恩爱，两人一身朴素的休闲装扮，脸上挂著笑容，多年来相濡以沫，在镜头下表露无遗。梁家辉摸过大门前的石狮后，他们再一同轻抚千年古树，又围著一个巨型宝鼎转圈及敲钟，进行著连串祈福仪式，夫妻二人每一个眼神交流，都流露出无需言语的默契，梁家辉与老婆江嘉年40年风雨同路，网民纷纷大赞二人是圈中的模范夫妻。

梁家辉全靠老婆助走出事业谷底

梁家辉入行逾40年，在影坛的地位早已无可撼动。从《垂帘听政》中史上最年轻的金像奖影帝，到《寒战》系列中的警界高层，他塑造了无数个深入人心的经典角色。近年虽然已届花甲之年，梁家辉依旧活跃于幕前，不断挑战自我。但梁家辉不论事业如何起伏，始终不变的，老婆江嘉年始终是他身后那位最坚实的后盾。梁家辉凭借《垂帘听政》一举成名，却因合约问题惨遭封杀，不得不靠在夜市摆地摊卖手镯维生。就在这段最灰暗的时光，当时担任电台制作人的江嘉年，主动向他伸出援手，邀请他录制广播剧，为他的事业带来一线曙光。梁家辉曾说：「她的善解人意，让我在最灰暗的时光里，看见了光。」这份雪中送炭的恩情，点燃了两人之间的爱火。

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梁家辉结婚时仅得8千元身家

梁家辉与江嘉年交往半年便认定对方，在梁家辉全副身家仅有8,000港元的情况下，江嘉年依然义无反顾地选择嫁给他。对此梁家辉曾深情地说：「她嫁给我的时候，我还很穷，能把一生交给没有前景的男人，是非常勇敢的行为。」婚后随著梁家辉的事业再度起飞，江嘉年的外型却屡屡成为外界攻击的对象。然而在梁家辉心中，老婆始终是无可取代的「钻石」。梁家辉多年来一直是绯闻绝缘体，他更多次在公开场合捍卫妻子，称颂她是自己心中最美的女人。

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