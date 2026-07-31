翁嘉穗韩国旅行全家发高烧 富商老公邬友正高烧39.7度：仍未痊愈萌生退休念头

翁嘉穗、向海岚今日出席「香港猫迷博览会2026」开幕礼，翁嘉穗为大会参展艺术家之一，向海岚则以Hong Kong Pet Club「宠物关爱大使」身份宣扬宠物急救服务。翁嘉穗作为港姐冠军兼艺术家，更为博览慈善拍卖挥毫作画，绘制一幅猫咪观望风景的背影置于摊位展览。翁嘉穗透露画作为第二部曲，本来是画展存货之一，但因应是次受邀而加工，在原有构图下绘上小猫与花朵，并利用背影保留观众对小猫心情表情的想像空间：「我冇养过猫，系research返嚟嘅。细仔出世嘅时候养过两只狗，但因为咬过佢、加上狗吠会吓醒佢，所以走咗之后就冇再养。」但她仍对小动物充满爱心，近年有考虑再次饲养宠物。

翁嘉穗为慈善绘猫作拍卖不追求价格

对于画作拍卖，翁嘉穗表示不追求成交价格：「都系为慈善出力，冇谂几多钱。（据指有画作值6万元会做目标？）6万𠮶幅画大幅好多，我冇咁进取，都系开心可以做善事。」目前不时分配时间作画，主力则照顾丈夫邬友正与两子。

邬友正退休冇实质计划

另外，早前邬友正一家三口到韩国旅游，刚抵埗便染上流感发高烧，翁嘉穗透露邬友正仍差少许才康复：「我哋去到第二日就发烧，佢发到39.7度、我都38.8度，反而阿仔第二日就冇事！老公唔戒口、钟意食嘢，所以仲差少少先好返晒。」邬友正在社交媒体分享旅行患病时，字里行间一度萌生退休念头，翁嘉穗表示两人都曾打算退休，但没有实质计划：「佢仲好active，唱歌可能要停一停、差少少先唱到，同埋佢要唱《魔音女团》一部几分钟嘅衍生短剧主题曲，我哋两个都有少少演出！（妳几多年没拍剧？）严格嚟讲系冇拍过剧，今次第一次！（夫妻会同框？）未必会，目前未拍但知道我嘅镜头唔少、对白唔多，啱晒！唔好畀咁多我，我惊到时冧厂！」

