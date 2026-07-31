「麦明诗死敌」庞卓欣晒性感婚纱照 巨钻首饰打孖上尽展富贵奢华 4字浪漫白告未婚夫

「十优港姐」麦明诗同届的2015年港姐亚军庞卓欣（Ada），去年12月宣布获金融才俊男友Patrick求婚成功，但二人一直未有公布婚期。庞卓欣昨日（30日）在社文平台分享结婚照，并写上一直都是你：「It's always been you」，大晒幸福与未婚夫放闪。

庞卓欣大晒幸福

庞卓欣昨日在IG分享三张与未婚夫Patrick的婚照，准新娘子庞卓欣拣选一袭简约而优雅的纯白色缎面平口婚纱，大晒完美肩颈线条和好身材。照片中，庞卓欣甜笑依偎在未婚夫的怀中，二人深情对望流露出爱意。庞卓欣手上价值不菲的巨型钻戒，以及颈上的钻石项链、手链，闪耀夺目，更添贵气。而庞卓欣的未婚夫则穿上黑色礼服，帅气有型。

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34岁的庞卓欣出身富裕家庭，父亲是为股评人庞宝林，亦是基金管理董事总经理，有传身家逾亿。庞卓欣曾赴美国曼哈顿音乐学院升学，于2015年参选香港小姐时，与拔萃女书院同学麦明诗分别夺得该届亚军、冠军。不过庞卓欣夺奖后未有加入娱乐圈，反而成为KOL，不时在社交平台上分享生活、唱歌及健身心得。

庞卓欣曾恋钟表大王长孙

庞卓欣参选港姐前，曾与钟表大王孙秉枢的长孙孙智威（Solomon）拍拖多年，二人爱得高调亦曾经订婚，但到2019年庞卓欣突然宣布分手，并取消婚约，结束6年情。庞卓欣之后火速与现任未婚夫Patrick挞著，准备成为人妻。

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