周慧敏开骚唱Live直达灾难级？  网民狠批走音唔够气  最新状态疑走样：以为系Do姐

有「玉女掌门人」之称的58岁女星周慧敏（Vivian），出道40年，凭借其清纯美貌与歌影视三栖的才华，深受广大粉丝喜爱。近年，她将事业重心转移至内地市场，演唱会票房相当不俗。然而近日她于温州一场群星演唱会的表现，却引发网民热议，其歌唱水准成为焦点。

周慧敏真实演唱片段流出

日前，周慧敏现身温州参与群星演唱会，她身穿一袭设计时尚的斜膊露肩贴身短裙，大方展示其保养得宜的Fit爆身材，状态看似绝佳。她献唱经典金曲〈痴心换情深〉时，被现场观众拍下影片并放上社交媒体，从影片中可见，周慧敏在演绎歌曲时，即使是短短一句歌词，也需要分开两次换气，显得中气不足，更疑有甩Beat、走音等情况，歌声有气无力。

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网民狠批周慧敏歌艺

影片曝光后，大批网民纷纷留言，对周慧敏的表现表示失望，形容其演出是「灾难级数」。不少网民狠批她「完全无练歌，走晒音，唔专业」，更有人讽刺道：「最厉害系佢自己唔尴尬！」、「听完我都喘气，真是辛苦，放过自己放过观众吧」。

周慧敏撞样郑裙玲？

对于她气虚的唱腔，有网民质疑她是否仍适合在台上唱歌：「佢真系算吧啦，完全冇气，近乎断气」、「不如佢做手语算啦」。更有尖酸的留言质问她是否等钱用，「佢系咪好等钱使？点解成日走返出嚟唱歌？」。此外，有网民更将焦点放在她的外貌上，认为她颜值似乎有所变化，留言称「第一眼以为Dodo姐（郑裕玲）」。

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