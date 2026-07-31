非份之罪｜终极大Boss呼之欲出 何沛珈崩溃对决刘佩玥 黎燕珊恐怖恋子狂冲击三观

由王心慰监制的《非份之罪》将于今晚（31日）播出最终单元「恐怖情人」大结局。昨晚（30日）「恐怖情人」播出后，种种迹象均指向饰演「姚慧兰」的黎燕珊就是凶手「恐怖情人」，加上黎燕珊深情地将头贴向熟睡的儿子「游有方」阮浩棕的画面相当冲击破格，认为今晚大结局应不止一个Big Boss咁简单，结果网上再度进入「疯狂竞猜Big Boss」。

关键人物「怨念童养媳」真身是刘佩玥

关键人物「怨念童养媳」真身，有网民以男主角认识时间线推断，觉得是刘佩玥，不过还有网民以「大戏」元素入手，觉得是黎燕珊，还有网民以剧情走向推断觉得是何沛珈。在官方率先发布大结局精彩画面，除有「阿妈阿仔惊吓头贴头」画面外，还有黎燕珊陶醉闻阮浩棕的床单，以及目露凶光剧照，黎燕珊笑言：「其实仲有好多疑似凶手嘅人物嘅，但我梗系唔剧透啦，大家到时自己睇啦！」

相关阅读：非份之罪大结局｜1-25集剧情懒人包 「恐怖情人」阮浩棕刘佩玥揭前世孽缘 余思霆生死未卜

黎燕珊现实中也是「恋子狂」

演过无数妈咪角色的黎燕珊笑言今次演「慧兰」依然挑战多多：「呢个剧几好玩架，好多嘢未试过。第一集咪我向住阿仔唱大戏嘅，𠮶个我系一take过架，好彩我平时有唱开粤曲，同埋我平时（嘅角色）生女多。」黎燕珊笑言自己现实中也是「恋子狂」，视儿子是「心肝命椗」，又大赞剧中儿子阮浩棕「绝世好仔」：「阮浩棕戏内戏外都系乖仔，又有礼貌、又细心照顾前辈，唔系值得一赞，系要狂赞呀！将来边个嫁畀佢就好喇，会好幸福，佢系好爸爸、好老公嚟。」不过在戏中阮浩棕饰演的「游有方」绝对是渣男。昨晚剧情讲述原来「叶丽恩」何沛珈一直暗恋阮浩棕，何沛珈和阮浩棕曾因分别与另一半吵架相约借酒浇愁，岂料酒后乱性发生关系，更惊人的是，阮浩棕翌日即向刘佩玥求婚，令何沛珈心碎一地，阮浩棕被网民闹爆是「渣男之最」：「见一个爱一个」、「Liz最应该杀嘅系Davis」。

何沛珈萤幕初吻献给阮浩棕

谈到与阮浩棕的激吻戏，何沛珈受访时坦言是萤幕初吻，并笑言由于拍摄现场太多人，所以感觉搞笑：「原本都有谂喺镜头前kiss会有咩感觉啦，但原来个感受就系两块皮喺度磨擦紧！首先因为系第一次，所以点都会有少少紧张嘅，加上咁多部机影住又咁多对眼睇住、而个我角色当时又饮醉咗懵吓懵吓咁，所以个感觉就好似系手踭同手踭磨擦紧咁。」何沛珈更预告大结局与刘佩玥对手戏，是入行以来最辛苦亦最有发挥一场：「我𠮶场戏拍完第一take直头系激动到睇唔到嘢，𠮶一场戏我角色个内心系更加崩溃，对演员嚟讲，最辛苦系精神心理上嘅冲击，所以监制Amy姐呢套剧真系好好，畀到好多机会唔同嘅人去发挥，无论你嘅角色大定细，佢都好愿意去同你分析应该系点样做，编审写嘅剧本都好好，令到新嘅演员，其实只要跟住剧本做就点都唔会出好大错。」

相关阅读：非份之罪丨「恐怖情人」改编2012年美国真人真事 何沛珈贴身监视刘佩玥成最大嫌疑人