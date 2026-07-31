王晶女儿王海榛晒内衣半脱牛仔裤极致性感 离奇激凸肋骨反成焦点 出身演艺世家转型KOL

36岁王晶女儿王海榛（前艺名：王子涵）自2023年与TVB结束8年合约后，便积极转型做KOL，近日她在社交平台发布了一辑极度诱惑的内衣照，瞬间引爆网上热话。相片中，王海榛仅穿著一套纯白色的运动内衣，配搭一条松垮的牛仔裤，裤头半开，刻意露出内裤裤头的品牌字样，尺度相当大胆。她时而横躺在沙发上，对著镜头展露灿烂而带点野性的笑容；时而微张朱唇，手持糖果，眼神迷离，散发出无法抗拒的诱惑感。其中一张相片，她身体向后微仰躺卧，尽展其纤细的腰肢与紧实的腹部线条，性感魅力彻底解放。

王海榛暴瘦肋骨离奇凸出

然而有网民将焦点放在王海榛的身材细节上，指出在其中几张她躺下的照片中，其肋骨的形状显得异常凸出，甚至有网民形容为「有点古怪」、「瘦到见骨」。这意外的「错重点」引发了网民讨论，有人认为可能只是拍摄角度与光影效果所致，加上王海榛本身身形纤瘦，才会造成这种视觉效果；但也有粉丝对此表示担心，提醒她不要过度减肥，要注意身体健康。

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王海榛演《爱回家》「蔡玉皎」形象入屋

王海榛作为「星二代」，祖父是著名监制及演员王天林，爸爸是导演王晶，其演艺之路一直备受关注。她曾用前艺名「王子涵」，先后效力过亚视与TVB。入行时，演出过爸爸王晶的《七擒七纵七色狼》。凭借在TVB剧集《荷里活有个大老千》中饰演「丁小雨」一角，其泼辣形象成功引起观众注意；而在处境剧《爱回家之开心速递》中饰演，二房龙力士的秘书「蔡玉皎」，亦让她成功入屋，为人所熟悉。至2023年王海榛宣布离巢，回复自由身。除了与爸爸王晶一同主持YouTube节目外，她更将事业重心转移至社交平台，成功转型当上KOL。

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