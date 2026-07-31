王君馨宣布怀第二胎 IG晒超声波相感恩上帝祝福 成功三年抱两期待新生命来临

刚步入「4字头」的王君馨（Grace）宣布再度怀孕！王君馨昨日（30日）在IG贴出一家三口的合照，王君馨拎着写有「WELCOMING BABY CHANG 2027（欢迎张氏宝贝2027）」的告示版，老公Daniel Chang拎着超声波照片宣布怀孕，成功三年抱两，组成幸福的四口之家！

王君馨感谢主耶稣对家庭的祝福

王君馨贴出的温馨家庭照片并以英文留言：「感谢主耶稣对我们家庭的祝福#感恩#BabyChang2027」，不过王君馨只透露预产是2027年，她的身形亦未见有太大的变化，果然得天独厚。其中一张看到告示版上写有：「Chang BB食谱：2杯亲吻、3杯拥抱、4杯爱，旁边配上彩虹图案的婴儿新衫与超声波照，心思十足。」

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王君馨在选美前已经跟丈夫Daniel Chang认识，王君馨19岁的时候在纽约一间韩式咖啡店做暑期工，当时遇上Daniel Chang并他亲手冲制一杯焦糖 Mocha，结果二人认识一个月、约会两个星期已经正式拍拖。王君馨与Daniel Chang曾因为分隔两地读书和工作，半年没见面、缺乏信心而短暂分手。幸好兜兜转转后奇妙重遇并复合，Daniel Chang更贴心地每月寄不重复的健康小食慰劳拍剧的王君馨，两人于2016年11月16日被爆出悄悄在香港入纸申请注册结婚，Daniel放弃在美国的事业搬回香港定居。不过，王君馨受自爆在2023年完成个人演唱会后，因表现不佳令情绪出现问题，更一度发泄在老公身上，令老公都「顶唔顺」出声，最终二人透过婚姻辅导，成功修补关系，战胜「七年之痒」。

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