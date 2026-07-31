赌王三房何猷启疑再婚火速造人成功 携妻行BB展狂扫货 6年前同前妻离婚育有2女

赌王何鸿燊三房儿子何猷启（Orlando）六年前与齐娇离婚后，两个女儿随前妻离港到内地生活，何猷启的感情生活备受外界关注。35岁的何猷启去年传出向来自内地的邹瀚婷（Fiona）求婚成功，近日有传媒在湾仔会展举行的「第34届荷花BB展2026」捕获何猷启与Fiona，有传二人再婚后疑似造人成功，为赌王家族即将再添新成员。

何猷启傍实照顾Fiona

何猷启近日与Fiona同样戴上口罩，以一身低调的全黑打扮，现身全港最大型的婴儿用品展。Fiona虽然未见孕肚，但二人却在会场内游走多个摊位，Fiona对婴儿产品充满兴趣，不仅驻足仔细研究，更留心聆听售货员的讲解。

全程陪伴在Fiona旁边的何猷启，寸步不离傍实，而且基本上贴在Fiona背后，充当护花使者之职。而每次当Fiona选购产品后，便由何猷启负责「埋单」，过程中非常有耐心，可见对Fiona的宠爱态度。

相关阅读：何鸿燊三房儿子何猷启疑将再婚 离婚5年向内地女友求婚照疯传 何家未来新抱背景曝光？

据悉，身材高䠷的Fiona活跃于香港名流界，何猷启去年以东华三院主席身份，带领中小学生赴西班牙交流时，Fiona亦有随行，何猷启把握时机在旅途中向女方求婚成功，有传二人已经结婚。Fiona升格「何太」后，迅速融入赌王家族，今年5月便以家属身份，陪同何猷启出席何超蕸的丧礼，足见其地位稳固。

何猷启曾有一段约两年婚姻

何猷启曾有过一段婚姻，于2017年11月被爆与齐娇拍拖，翌年2月宣布已求婚成功。何猷启于2019年初承认已结婚一年，与齐娇在海外注册，同年4月曝光大女何煦龄（Tittania）已11个月大，到10月时何猷启再做爸爸，齐娇为他诞下细女何煦鑫（Tylia）。只是何猷启与齐娇不到两年的婚姻，于2020年已结束，其后齐娇带同一对女儿移居上海生活。

相关阅读：赌王三房儿子何猷启两女旋风式长大 前妻齐娇破例晒囡囡正面相 继承父母优良基因尽显名媛气质