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青龙系列大奖2026｜玄彬「视帝榜」居首有逾93万票 申惠善坐定粒六等攞奖

影视圈
更新时间：15:14 2026-07-31 HKT
发布时间：15:14 2026-07-31 HKT

「第5届青龙系列大奖」今晚在首尔举行，最佳男主角票选日前爆出投票异常争议，负责统筹人气投票的平台Celeb Champ发出公告，指于监测投票期间发现多个异常帐号涉嫌灌票，相关帐号已全数封锁处理，异常帐号所投出之票数，连同投票截止前新增之可疑数据，将于最终统计时一并视为无效并予以扣除。当中玄彬被取消的票数多达14.18万票，金宣虎及朴志训分别有26票被扣除。

边佑锡、高允贞夺「人气奖」

正式结果今日（31日）上午重新公布，视帝方面，《韩国制造》玄彬虽遭扣除逾14万票，惟仍以逾93万票稳居榜首；《爱情怎么翻译？》金宣虎以62.8万票排第2位，《超新丁伙头兵》朴志训则凭2.4万票位列第3。其余《莎拉的真伪人生》申惠善以压倒性票数在女主角奖投票中胜出，男、女配角奖则分别由《超新丁伙头兵》李相二及《莎拉的真伪人生》朴宝京领先。投票结果比重等同一名专业评审委员之投票，惟最终得奖名单仍由专业评审综合评选，人气仅属参考因素之一。至于粉丝投票选出之男、女子人气奖，已于日前揭盅，男子人气奖由边佑锡夺得，女子人气奖则由高允贞胜出。

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