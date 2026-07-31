Ian陈卓贤启德演唱会惊现前排吉位 高EQ请后排观众免费升级向前坐 化解危机获网民大赞

MIRROR成员Ian陈卓贤九场《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱会已于启德体艺馆举行，Ian陈卓贤为今次演唱会花尽心思，将9场演出打造成「盲盒式」演唱会，每一晚都设定了截然不同的特定子主题与专属代表颜色，在昨晚（30日）第七场的演出，主题为「Miracle Night」，在座位上竟然出现一个「奇景」，结果相片在Threads疯传，有不少网民开po称疑因赞助商疏忽未有派发部分门票，导致前方出现空位，有网民直言：「Ho amazing，心脏受唔住啦！」

Ian陈卓贤为Hellosss缔造「奇迹之夜」

原来网民所指的「心脏受唔住」是指Ian陈卓贤的高情商与睿智，他亲自邀请原坐于$980票区的观众上前「免费升级」至$1280的座位。这场罕见的「演唱会大迁徙」在保安的配合下进行得迅速且秩序井然。Ian陈卓贤这个轻松化解意外的贴心举动，赢得粉丝狂赞「善良、温柔、有智慧」，为Hellosss缔造了一个「奇迹之夜」。

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Ian陈卓贤大量吉位后安排山顶观众向下坐

Ian陈卓贤在台上发现了大量吉位的情况后，安排由山顶观众向下坐：「你哋坐咁高不如坐落嚟啊！我会等你哋，我而家唔会唱住。」在场的Hellosss亦马上缓缓向前走，Ian陈卓贤表示奇迹会陆续有来：「㖊日我觉得系so far反应最好嘅一晚，但系今晚好似都好好。我哋多谢启德体育园保安，唔好意思，唔好意思！等大家慢慢走近咗先，咁就奇迹日啦，今日会有好多奇迹发生，依家啱啱就第一件事，今日会陆续有嚟，大家会feel到呢个miracle系咩嘅一回事，我哋再次畀啲掌声我哋嘅启德体育园，好！大家都差唔多就坐好啦，请坐低！」

Ian陈卓贤与观众互动时不改幽默本色

Ian陈卓贤与观众互动时不改幽默本色，Ian陈卓贤笑说：「因为有个客买咗我哋嘅飞，留到今日竟然冇交到畀观众，奇迹日乜都发生，我哋畀啲掌声佢。我寻晚仲特登问公司攞几张飞，佢都话冇，总之畀我喇。唔紧要，我哋都要继续唱，讲吓奇迹先喇，其实我今日可以喺度唱到歌都系一个奇迹，十年之前我仲系一个运动员，你同我讲要我练足九年波，每日练九个钟，系绝对会有奇迹发生嘅。但系你同我讲话我会练足九年歌，开到演唱会呢，我就觉得系一个奇迹嚟嘅。所以其实咩都可能发生嘅。大家都可以将目光放远啲，大家下一个十年，会想有啲咩奇迹发生。而家就可以开始相信𠮶样嘢。我相信就会一步一步一步去发生。」

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