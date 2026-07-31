陈凯琳带仔睇《蜘蛛侠》被斥嘈足全场？网民两极争议火药味浓 被翻旧帐轰：以为艺人大X晒

34岁的前港姐冠军陈凯琳（Grace）自从转型为「妈妈KOL」后，虽然人气高企，但同样是非不断！昨日（30日）有网民在Threads 发出长文大控诉，指在金钟太古广场戏院睇《蜘蛛侠：英雄重生》（Spider-Man Brand New Day）时，惨遇三个小朋友不断讲嘢、大笑大叫嘈足成场，但家长全程放任不管，直到完场戏院开灯后，发现这个家长竟然就是陈凯琳，事件一出，火速在网上引爆热烈讨论，出现两极声音。

网民轰陈凯琳全程不理三子

据该网民忆述，当日场次是13:40戏院MM plus E行，睇戏期间已经不断「殊」与及叫他们安静，不过静完一阵又继续倾偈大叫，他们的妈咪完全不理，全场的人不停望他们。 该网民直言：「身为艺人连基本嘅戏院礼仪都唔识完全唔尊重电影，好心你唔识教就唔好学人生仔啦！就系都多得你哋啲咁嘅人先咁小人入戏院睇戏，真系成个电影业都畀你搞弯晒呀！」

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有网民到原po留言为陈凯琳护航

陈凯琳当日曾在IG限时动态贴上三个儿子与《蜘蛛侠：英雄重生》海报的相片并以英文留言：「我对这部电影没抱太大期望。」不过有网民发现事件曝光后，陈凯琳这个PO已经不见了，接着有网民到原po留言为陈凯琳护航，有人称：「呢度好鬼爆，难以理解，明明我地又系1:40pm，又系坐后面，见到陈凯琳同佢仔仔好鬼文静，你仲话佢个仔又乖又大眼好似oppa..」、「吓，我都系睇呢一场㖞，坐喺陈凯琳后排，本身完全唔认得佢，剩系认得佢个小朋友，但佢哋完全冇你讲得咁夸张㖞，反而仲觉得佢哋几乖。但完场时.........我见到佢无啦啦跑得劲快，冲咗出去揾前排个女人，听到啲人讲好似话个女人倒咗啲嘢落佢个仔个头度，劲癫，有一个好心嘅妈妈仲即刻递纸巾比佢哋 抹，临尾听到叫咗个戏院职员帮手揾返个女人出嚟。」、「咁想问楼主系咪倒咗杯cream 落人哋小朋友个头上边？帮啲小朋友降温？」、「做乜唔同threads嘅人讲你淋啲cream落佢小朋友身上先？现场仲有人证，递过纸巾畀比陈凯琳，要砌人生猪肉都唔系开个假Account咁样作段故仔。」

有人翻出不少关于陈凯琳的旧帐

不过亦有不少人力撑这网民：「话楼主倒嘢落佢小朋友（刑事指控）？起码叫陈凯琳都拎张报警纸出嚟下话，再唔系𠮶几个人证post张戏飞出嚟？ 几个假ac xup 下就话有人证？德仔老豆个都市传说就系咁嚟。」、「话啲细路畀楼主倒cream嘅人，点解楼主睇睇下戏手上会有杯cream呢？」甚至有人翻出不少关于陈凯琳的旧帐「可能佢以为自己系艺人就大Q晒啦」：「曾经coach过佢三个小朋友玩skateboard，真系好曳好冇家教，连basic manners都冇，全程都好rude，当时都好震惊点解名人嘅小朋友会咁冇家教。」、「其实都唔系第一日嘅事，佢哋一家唔知几多口连埋工人坐飞机，工人好明显坐EY啦，三个仔嘈到pk 狂跑，全程都冇理，见到呢个post，真心 respect，有人肯出声！」陈凯琳至今未有为事件作出回应。

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