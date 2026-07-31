李昊为被摸争议彻夜难眠道歉澄清：冇小昊昊 张柏芝被音乐热诚打动做嘉宾 周星驰一句「去红馆开骚」记足8年

昨晚李昊红馆的演唱会上邀请了多位香港艺人担任演出嘉宾，除了《星岛头条》独家报道张柏芝演出之外，还有林子祥、李思捷、林保怡、王祖蓝、陈国坤及姜皓文等。

李思捷「虐打茄喱啡」李昊

其中李思捷与李昊在台上合演一幕片场拍戏的戏份，扮演「茄喱啡」李昊被李思捷用书本打了十多次，台下粉丝也忍不住大叫「不要再打了!」

林保怡李昊父子情戏份泪洒舞台

之后李昊与林保怡上演一幕父子情的戏份，期间李昊已经落泪，二人演出完毕，李昊分享自己对父亲的感受时一脸泪水地表示，2017年某个晚上，跟自己说过不再有任何遗憾，但父子情是他一生意难平的事，因为之前自己很不孝顺，不像大家现在看到的这个李昊，是一个非常百厌令爸妈很担心的小朋友：「分享一下，爸爸不在家去北京工作，当时每晚我也发梦自己很孝顺，对爸爸很好，陪他看剧集和买衫，他讲一些肉麻语句我也会回应他，以前不生性时觉得他很烦，为何要哥、姐都要在群组讲早晨，不了解你很孤独，我现在的眼泪不是为了我脆弱或懦弱，是想跟你说，终于到我来到红馆，爸爸不用担心我，我已独当一面可以照顾屋企，你可以放心。」他便唱出一曲《捉迷藏》。

周星驰金句推动李昊穿过甜酸苦辣

唱毕之后，他又表示，是甚么推动李昊历尽任何所有甜酸苦辣都能穿过去，因为一个人，感谢周星驰先生，周星驰说：「做人冇梦想同条咸鱼有乜分别！」所以作为粉丝真的很开心，再次看到他活跃在大家视野中，他说：「我亦想告诉他，总有一天我会成为他一样优秀的人，等着吧！」

林子祥赞后李昊生有礼貌

嘉宾林子祥表示要特别来恭喜李昊，还问他识唱自己的歌是否爷爷给他听？李昊解释是因为林子祥的歌影响到每一代年青人，说给他们知道广东歌是那么好听。林子祥即多谢他这么支持广东歌。李昊即说:「多谢你这么多年带来那么多好作品给年青人，我想跟你讲的是『我会撑起我小小力量，做广东歌的小星星，你放心交给我啦！』」林子祥也说:「为何今晚我会来？因为这个后生仔很有礼貌，我最钟意后生有礼貌，继续唱你无限的里程。」

李昊感谢陈小春谭咏麟鼓励

李昊特别多谢多位前辈，并透露陈小春特别为他请假回港看他彩排，及传短讯为他加油。近日李昊与校长(谭咏麟)吃了多餐饭，头场演出日校长更专程驾车到红馆亲身鼓励他说:「𡃁仔，这个世界系你啦!」

李昊台上为首场被摸争议道歉

他在台上再次为前晚首场演出时任由粉丝摸，因而被外界批评一事道歉，他感到自己是很渺小，要多一点包涵、多一点让他加油的空间，前天在红馆太兴奋，因为大家才令他能够踏上这想中的舞台，他就前晚的表现对大家讲一声对不起，大家喜欢的男人都是要有担当的：「错就要认打就要企定，我会一年比一天做得更好，有错你们直接骂我，我会将所有你们的建议都接受，为了能好好承受你们的爱。」

李昊自认初哥会犯错

受访时被问到因首场任由粉丝摸而被劣评？李昊指出每个人也有第一次，证明他是一个初哥。第一次就会犯一些错、会不成熟，但为作为一个成熟男人，应该面对问题就要勇敢去承担，去听取所有歌迷所有观众声音。因为开演唱会不是开给自己看，是开给大家看，带给大家情绪价值，带给大家开心，「如果他们觉得有不开心，有觉得不满意，全都是我的责任，所以我前晚整晚都睡不着，看过每一个评论，好希望我可以做得更好，所以道歉是想说给大家听，大家所有评论，所有建议我都会放在心内，一步一步做得更好。」问到被人摸的感觉？他认为摸是热情地触碰:「大家那么热情证明大家好爱锡我，有那么多爱当然是开心，很多人来自不同地方，有些粉丝说原来香港真的像电影那么美妙、那么多好东西吃、红馆原来真的是那么正，我看到真的很开心，能让大家看到香港是一个繁华都市，我也觉得很骄

王祖蓝帮口解围冇触摸到「小昊」

问他是否被人触摸到「小昊」？王祖蓝即帮口解围，直指大部份观众很好，不要讲到那么夸张，可能是望落某些角度夸张，他强调「没那么夸张，我都在现场。」李昊向祖蓝说:「你怎样讲他们也会再次问我。」祖蓝即指，是拖延时间让他去思考。李昊笑言:「其实我在家中是最细的一个𡥧仔，所以不存在有「小昊昊」，但我感觉到欢呼声充斥脑海，根本开心到忘形，不要说摸到你身体的头发各部位，你根本发紧梦，梦中又怎会记得，连自己的样子也记不起，梦境就是美妙，所以问我细节，要过一段时间再答大家。」

李昊彻夜难眠看评论

问到是否祖蓝要求李昊道歉？祖蓝说:「当天凌晨1时47分他致电给我，我已经瞓觉了，所以我已经解决不到这些问题，他自己彻夜难眠去谂，怎样去跟大家安抚各方意见。」李昊表示，作为一个艺人一个公众人物，成为大家榜样，如果有令到大家不开心、令到大家有负面情绪。他觉得要即刻去处理，处理大家的情绪，他说:「因为我们作为艺人，是服务观众，我们是一个服务行业。所以令到他们开心是我的义务。」

王祖蓝送支票任超时罚款

在台上祖蓝与李昊合唱完一曲《浮夸》后，送上一张支票给李昊，并表示，不论你是天皇巨星，超时就要罚钱，有这张支票你可以去尽。李昊表示，收到祖蓝这张支票真的舍不得用，会镶好放在家中遇上不开心事时拿来看，便会想起大家对他的支持:「这张支票对我来说是前辈对我的一份祝福与鼓励，我一定舍不得用。」

王祖蓝纯友谊提携

有指祖蓝签他为旗下艺人一事，李昊表示，二人之间是「纯粹友谊」在没有血缘关系、也没有利益纠结的情况下，前辈仅因看到他心中的那团火，便热心给予提携，并强调，最好报答祖蓝的方式不是形式上的道谢，而是不辜负前辈的期望，继续努力带来更好的作品。

张柏芝已答应拍MV

又问他怎样才能打动张柏芝担任这次演唱会嘉宾？李昊表示柏芝姐姐是大家心目当中的女神，当时他计划发布自己新专辑，碟中有个故事他认为非柏芝姐姐莫属，他做好Demo之后交给柏芝听，她完全是因为音乐热诚，又觉得这首歌好听，才决定录这首歌。之后他又胆粗粗跟柏芝讲，既录了音，他将于7月在红馆开骚，不如过来坐吓，柏芝即反问他:「即时做嘉宾啦，冇问题。」二话不说便应承。所以整个经历都觉得好奇妙。他又透露，柏芝已经接纳邀请拍MV，而计划已进行中。

周星驰激励红馆梦

问他可有邀请偶像周星驰来欣赏演唱会？李昊表示，很开心因为周星驰的电影《功夫女足》再次见面，其实与他是2018年认识，当时星爷问他是做甚么？李昊说自己是唱歌，星爷即对他说:「唱歌？那你去红馆开演唱会啦！」李昊便将这番话记在心内，要努力不断唱不断提升自己，他说「总有一日会说给你知，我可以唱到去红馆，卒之在深圳路演时候，去到路演现场跟星爷说:「星哥哥，我将演唱会开到去红馆啦。」作为他的天字第一号粉丝，要说给他知道:「我是不会丢你的假，一定做到最好，希望你可以见到我，可以步步高升做得更好，因此我下一个目标，就是想成为像他那么优秀的一位演员，所以胆粗粗也要讲一声，放马过来啦！(有请他来看？)他的经理人和监制也来了，我有问星爷来不来？星爷回应说『来，不过你可能发现不到我，我神出鬼没，你看到就是。』」李昊说:「但说不定他有来了，但不要紧，他这份打不死小强的精神，一直激励我到现在，所以与我同在。」此外，作为张敬轩粉丝的他可有邀请偶像来欣赏演唱会？李昊表示这次曾跟张敬轩公司的同事讲了:「我开了红馆，作为你的歌迷，我希望令你知道，你的音乐是滋养到、帮助到这位年轻人实现梦想，就已经传达到位。」