袁嘉敏穿极少布比坚尼效果震撼 不科学丰满上围一览无遗 S形超诱人身材妩媚

现年41岁的前港姐「最上镜小姐」袁嘉敏（Candy），近年从英国回流返港后事业十分繁忙，除了在社交平台上频频大派福利照，在内地的性感登台工作更是接踵而来，人气不减。为拓展其卖相事业，袁嘉敏最近动作频频，于IG预告将有性感靓相推出，而她最新一辑于日本拍摄的喷血照片，尺度极大，令人惊艳。

袁嘉敏颜值达到巅峰

从袁嘉敏分享的照片及影片可见，她对这次拍摄效果极之满意。身处外地的她状态大勇，在蓝天白云、水清沙幼的沙滩上，迎着柔和海风，对着镜头甜笑，散发出自信迷人的魅力，颜值达到巅峰。

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袁嘉敏狂骚极不科学身材

此行其中一个焦点，落在一条极度性感的白色挂颈连身裙上。这条裙的设计极度低胸，非常难以驾驭，但穿在身材得天独厚、极不科学的袁嘉敏身上，却呈现出几乎撑爆裙子的惊人效果，将她玲珑浮凸的曲线完美展现，性感味道满泻。除了在沙滩上拍照，袁嘉敏亦穿上这条战裙，在坐拥无敌海景的酒店露台上搔首弄姿，一举手一投足都散发着女人味，完美身材在镜头前一览无遗。

袁嘉敏细码比坚尼效果震撼

为了替其收费平台做出最大宣传，袁嘉敏更换上一套细码少布的比坚尼，在清澈的浅滩上留倩影，火辣身材配上自然美景，画面极度诱人，相信已成功为她的卖相平台带来最佳的宣传效果。

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