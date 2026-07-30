我不是张保仔丨黄子华郑中基陈法拉主演《神秘宝藏》传改名上映 尘封12年主角变化大

由黄子华、郑中基、陈法拉主演、2014年拍毕奇幻夺宝动作喜剧《我不是张保仔》（前名《神秘宝藏》），自2017年原定档期后一直上映无期。近日终于传出好消息，有指电影已获得内地「同意拍摄」的批文，有望于明年与观众见面。据国家电影局的公开资料显示，这部由博纳影业出品、陈嘉上及郑中基联合执导的合拍片确实已获备案，令这部尘封已久的大制作重燃上映希望。有份参演的田启文去年曾透露，有听闻因黄子华近年成为「票房灵药」，片主有意重启发行。

《我不是张保仔》由黄子华、郑中基及陈法拉主演

《我不是张保仔》由近年荣升「票房福将」黄子华饰演传奇海盗张保仔，郑中基饰演自认是张保仔后人并意外穿越时空的现代人「张就」，而女主角陈法拉则一人分饰两角，在现代与古代之间转换。故事讲述沉迷寻宝的张就，意外穿越到清末，遇见海盗王张保仔与其妻子，却惊觉他们竟是自己现实中的情敌与女友。电影融合了动作、喜剧、爱情及穿越元素，旨在打造一部属于香港的《加勒比海盗》。

网民指主演阵容变化大

不少网民看到《我不是张保仔》或将上映的消息都表示高兴，不过同时亦有网民指，主演阵容生活上变化颇大，笑指电影实在是拖太久才上映。有网民表示：「郑中基当年拍紧呢套嘢系新婚，而家已经离埋婚」、「片商都估唔到黄子华会变咗票房灵药」，更有网民留意到，女主角陈法拉当年拍摄该片刚宣布与薛世恒离婚，如今已与第二任丈夫Emmanuel Straschnov育有两名子女，甚至成为国际影星，感叹十年已发生很多事。

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《我不是张保仔》实景拍摄耗资巨大

《我不是张保仔》当年耗资巨大，制作团队为求呈现最真实的海战场面，斥巨资以1:1比例打造多艘古代战船，更坚持在真实海面上进行实景拍摄，其中部分道具船更创造了世界纪录。导演陈嘉上表示，要拍张保仔的故事，海战是不可或缺的元素，这次拍摄完成了前所未有的挑战。为求贴合历史，剧组更特地前往张保仔故乡附近的海陵岛取景，将当地的海洋文化融入电影之中。

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黄子华饰演海盗王张保仔

黄子华为饰演这位「快乐的疯子」海盗王，不仅要应付大量吊威也的动作场面，更为角色特意将皮肤晒黑，相当敬业。而身兼导演与主演的郑中基则表示，黄子华是饰演这位风流、搞笑又带点狠劲的张保仔之不二人选。如今电影有望重见天日，加上黄子华、郑中基与陈法拉这个梦幻组合，相信一众影迷都热切期待。

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