周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒

即将于8月踏入74岁的李修贤，曾凭《公仆》膺金像奖及金马奖双料影帝，近年大幅减产，过著半退休的优哉游哉生活。不过活跃于社交平台的他近日在直播时，竟再次将矛头指向昔日爱将周星驰，以极度不屑的态度对其进行人身攻击，结果引来内地网民一面倒的负评。

李修贤攻击周星驰无儿无女

在该段直播影片中，李修贤毫无顾忌地向周星驰开火。他直斥周星驰即使事业再成功、赚再多钱也是徒然，嘲讽对方至今「无儿无女、无家庭」孤身一人。他更指周星驰常年佩戴口罩、行事低调是「鬼鬼祟祟、不敢见人，生怕出门被人打」。在狂踩星爷的同时，李修贤不忘高调炫富，自诩这辈子活得肆意潇洒，声称自己开游艇、驾私人飞机，享尽世间荣华，言语间流露出极大的优越感，暗示自己情场顺遂、阅历无数，远胜周星驰。

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网民指李修贤蹭周星驰热度

然而，这番言论并未为李修贤赢得掌声，反而招致网民一面倒的猛烈抨击。不少网民指出，周星驰的新作《功夫女足》近期热度飙升、全网刷屏，李修贤此时突然跳出来公开嘲讽，明显是为了博取流量、「精准卡点」蹭热度。

网民：周星驰要结婚易如反掌

网民纷纷力撑星爷，认为以周星驰今时今日的地位、财力与人脉，若要成家立业可谓易如反掌，根本不存在所谓的「孤身落魄」。同时大众亦认为周星驰德高望重、口碑极佳，出门怕被打的说法纯属无稽之谈。大批留言狠批李修贤身为前辈却心胸狭隘，凭空捏造荒唐说辞恶意抹黑后辈。

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李修贤拥过亿西贡豪宅？

虽然惹来一身负评，但李修贤的确财力雄厚。他早前曾在抖音分享过其位于香港西贡的三层高独立屋。从影片可见，大屋拥有一个目测约500呎的大平台，四周以木制栅栏包围，种有大型盆栽及设有摇摇椅，环境清幽舒适。影片中三个孙子孙女在平台上踩滑板及狂奔，空间依然十分宽敞，中间还摆放了一张可坐六人以上的长枱。据网民估计，该豪宅价值过亿元，足见李修贤的退休生活的确富裕。

李修贤周星驰因片酬反目成仇

翻查资料，李修贤与周星驰的恩怨由来已久。1986年，李修贤自立门户创立电影公司，其创业作《霹雳先锋》大胆起用新人周星驰，成功助星爷一炮而红，更夺得金马奖最佳男配角，但两人在合作第二部电影《风雨同路》时已现分歧。据悉，当年李修贤签了周星驰10部片约，后来将星爷外借给刘镇伟拍摄《赌圣》，电影狂收4,100万打破票房纪录。但周星驰回到李修贤身边后，却只能继续收取微薄的旧片约酬劳而感到不公，令双方关系逐渐破裂。最终两人无法再合作，李修贤将周星驰余下的片约转卖给永盛电影公司，才有了后来《逃学威龙》、《赌侠》等一系列经典神作。