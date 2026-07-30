黄晸珉遭狂迷骚扰儿子受累：你爸累我要自杀 D社指影帝过于轻率惹人误会

韩国影帝黄晸珉昨日（29日）爆出疑似出轨丑闻，网民A某爆料自称与已婚的黄晸珉曾有过长达2年的婚外情。而黄所属经理人公司Sam Company即强硬反击A是跟踪狂。今日韩国权威爆料媒体《Dispatch》（D社）亦出手，详细报道黄晸珉与A认识及结交过程，力证影帝未有偷食！更爆出A曾疯狂骚扰黄晸珉及其家人。

黄晸珉轻挑说「心动了」

D社在报道中，首先列举二人相识至反目期间，总共只见过3次面，分别为2023年8月见面3小时、同年9月2小时及24年3月半小时，期间没有牵手或亲嘴，更没有肉体关系。A原先是黄晸珉的铁粉，只要有黄晸珉出席的活动必现身支持。他因此曾向包括A在内的粉丝表达谢意，提议相约吃饭，更把电话号码给了A，二人最终约定于23年8月饭聚，期间黄晸珉笑言「第一次约会，是不是要送你回家？」女方临走时说「明天见」，他又轻挑地说「心动了」，估计可能因此惹起A误会。9月，黄晸珉出国，刚好A要出外旅游，二人相约联同经理人在机场吃饭。期间黄晸珉谈到有人提议他做烧酒生意，A立即提议他注册商标。但其实黄并非真的想搞生意，A却认真地替他调查市场状况，即使黄表明未打算实行计划，A仍充耳未闻，加上觉得彼此关系太靠近，于是12月他便表示短时间内不要联络，A却因此企图自杀。

黄晸珉与太太出席电影节 A醋意大发

终于在失联40日后，A又主动联络黄，但她发现被黄封锁后，便发短讯给黄的儿子，告诉他「你爸累我要自杀」，吓得黄立即解除封锁，但对她一天内发78条短讯却未有回复。为免A再骚扰家人，黄于24年3月约A在咖啡店见面，向她道歉及请求她别再联络其家人。之后虽然二人再没见面，但为免A再发癫，黄偶尔会跟她联络，但A仍单方面认定二人为恋人关系。25年3月，黄晸珉与太太相偕出席电影节，照片在社交媒体流传，A见到后醋意大发开始疯狂骚扰黄晸珉，黄最终控告A骚扰，并提交了A发送的逾万字短讯，她寄给他的8封信、2封遗书及猫尸照片和沾血纸巾。此外，A除了曾两度发短讯骚扰黄的儿子，更偷偷到学校观看其子的音乐剧演出，并将票尾传给黄以示威胁。

D社总结黄晸珉过于轻率惹人误会

D社总结指出黄晸珉当然不是完全无辜，他在酒后与A的通话的确过于轻率、惹人误会，但未能因此而合理化A的跟踪和骚扰行为。网民则并未因此埋单，讽刺难道D社记者「瞓喺黄晸珉床下底？」亦有网民指黄晸珉言行轻挑，指他即使未有实际偷食，也肯定有精神出轨。