Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪苏泷香港演唱会2026丨启德主场馆9月开两场 座位表/优先购票/公开发售日期/购票连结懒人包

影视圈
更新时间：21:51 2026-07-30 HKT
发布时间：21:51 2026-07-30 HKT

内地人气创作歌手汪苏泷正式宣布，将于2026年带著「明日世界」世界巡回演唱会强势登陆香港！今次香港站更会进驻香港全新大型地标——启德主场馆，于9月5日及6日一连两晚举行演唱会，为一众香港歌迷带来极致的视听盛宴。即睇以下演唱会时间表、座位表、门票预售及公开发售详情，mark定日子抢飞！

汪苏泷 2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站 演出详情

  • 演出日期： 2026年9月5日 及 9月6日
  • 演出时间： 晚上 19:00
  • 演出地点： 香港・启德主场馆
  • 活动详情： 汪苏泷官方微博
  • 票价：HK$ 1,680* / 1,280* / 880 / 680* / 480* / 380*（*含有视线受阻位置）

🎫 门票发售及预售时间表

为方便大家部署抢飞策略，以下为各阶段的优先预售及正式开卖时间：

🔥 Trip.com Group 率先发售

  • 开售时间： 8月2日 13:00
  • 适用场次： 9月5日 及 9月6日场次
  • 指定抢飞连结： Trip.com 购票网址

✨ 罗曼宇宙 优先购

  • 开售时间： 8月4日 12:00
  • 适用场次： 9月5日 及 9月6日场次

注意：加入汪苏泷的「罗曼宇宙」会员并取得演唱会优先购票资格，需透过QQ音乐平台完成付费登记，再参与分站巡回的抽签预约，中签后可提前锁定门票。

📣 正式公开发售

购票平台：Trip.comHK Ticketing（快达票）大麦（Damai）

  • 9月5日场次 开卖时间： 8月4日 13:00
  • 9月6日场次 开卖时间： 8月4日 14:00

汪苏泷2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站座位表：

汪苏泷2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站座位表
汪苏泷2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站座位表
最Hit
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
01:58
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
影视圈
6小时前
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
01:09
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
12小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
1小时前
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
时事热话
10小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
01:04
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
影视圈
2026-07-29 16:30 HKT
嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学
嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学
生活百科
10小时前
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
半年多连执3间！Five Guys荃湾店结业 全港仅余6分店 钟培生曾批「智商税」
饮食
3小时前
庄思华抢先胞妹庄思明办喜事 与未婚夫Jonathan订婚画面曝光 曾恋告东尼儿子
庄思华抢先胞妹庄思明办喜事 与未婚夫Jonathan订婚画面曝光 曾恋告东尼儿子
影视圈
5小时前
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
即时国际
4小时前