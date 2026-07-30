汪苏泷香港演唱会2026丨启德主场馆9月开两场 座位表/优先购票/公开发售日期/购票连结懒人包

内地人气创作歌手汪苏泷正式宣布，将于2026年带著「明日世界」世界巡回演唱会强势登陆香港！今次香港站更会进驻香港全新大型地标——启德主场馆，于9月5日及6日一连两晚举行演唱会，为一众香港歌迷带来极致的视听盛宴。即睇以下演唱会时间表、座位表、门票预售及公开发售详情，mark定日子抢飞！

汪苏泷 2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站 演出详情

演出日期： 2026年9月5日 及 9月6日

演出时间： 晚上 19:00

演出地点： 香港・启德主场馆

活动详情： 汪苏泷官方微博

票价：HK$ 1,680* / 1,280* / 880 / 680* / 480* / 380*（*含有视线受阻位置）

🎫 门票发售及预售时间表

为方便大家部署抢飞策略，以下为各阶段的优先预售及正式开卖时间：

🔥 Trip.com Group 率先发售

开售时间： 8月2日 13:00

适用场次： 9月5日 及 9月6日场次

指定抢飞连结： Trip.com 购票网址

✨ 罗曼宇宙 优先购

开售时间： 8月4日 12:00

适用场次： 9月5日 及 9月6日场次

注意：加入汪苏泷的「罗曼宇宙」会员并取得演唱会优先购票资格，需透过QQ音乐平台完成付费登记，再参与分站巡回的抽签预约，中签后可提前锁定门票。

📣 正式公开发售

购票平台：Trip.com、HK Ticketing（快达票）、大麦（Damai）

9月5日场次 开卖时间： 8月4日 13:00

9月6日场次 开卖时间： 8月4日 14:00

汪苏泷2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站座位表：

汪苏泷2026「明日世界」世界巡回演唱会香港站座位表