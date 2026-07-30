张柏芝再战乐坛现身红馆撑李昊 黑色套装登场状态大勇 摸面拥抱合唱《江湖再见》

一连两场《李昊「数到一」香港演唱会》在红馆上演，多位圈中好友送上花篮祝贺，包括周星驰、谭咏麟、容祖儿、张智霖和袁咏仪夫妇、张柏芝、陈小春、莫文蔚、林二汶、古巨基、AGA、王祖蓝和李亚男夫妇、卫兰及林雪团队等。今晚尾场吸引了黄依汶和儿子、明星足球队卫志豪、潘梓峰、莫家淦、林智乐、潘静文、林奕匡等到场欣赏。

陈国坤孖姜皓文帮派电影方式抬李昊出场

演唱会一开场由陈国坤和姜皓文以帮派电影方式将藏在麻包袋内的李昊带上舞台，为演唱会揭开序幕，气势十足。一口气唱完7首歌的李昊即高呼「红馆我嚟啦！」他感性地说：「是告诉大家，我是歌手李昊，希望大家可以享受这个演唱会，今晚来到红馆最后一晚就像发紧梦，现在8点几好似告诉我这个梦要醒了，只剩下几个小时，我搣一下自己，是痛的、是真的！我真的上到红馆，送给大家我第一首粤语歌。」他便唱出《寄居》。

《星岛头条》独家报道张柏芝任嘉宾

今晚除了《星岛头条》独家报道的张柏芝担任演唱会嘉宾外，还有林子祥、林保怡、王祖蓝及李思捷也是今晚的演出嘉宾，五大嘉宾阵容鼎盛，为尾场带来连串惊喜。张柏芝和李昊因共同包场力撑周星驰新片《功夫女足》而结缘。四哥谢贤于本月中离世，前新抱张柏芝沉寂多日后终在港首度现身，故她亦身穿黑色套装登场，状态大勇。

李昊追星成功讲「我养你吖」

张柏芝以演戏方式出场，在钢琴升上台后和李昊拥抱又摸面，两人合唱李昊的新专辑收录歌曲《江湖再见》，她感谢李昊让自己再踏红馆舞台，坦言心情紧张，李昊笑言柏芝是自己和大家的女神，坦言邀柏芝做嘉宾时她二话不说答应，说看到他内心有团火，柏芝表示欣赏他有艺术的感觉。李昊又笑言和柏芝都是周星驰粉丝，柏芝即说别逼她讲，李昊更笑言追星最高境界是追到偶像周星驰的女主角柏芝姐姐。柏芝爆李昊私下与唱情歌时差别甚大，私下是很疯癫，李昊即对柏芝大讲星爷的经典对白：「我养你吖！」并再多谢她，柏芝扬言希望如歌名「江湖再见」！