关心妍用音乐为弱势儿童发声 黄剑文感激恩人拣错时机丨独家

关心妍将在9月与黄剑文、龚柯允等合作为《回家慈善音乐会》演出，关心妍女儿杨荣心也有演出，为慈善出力，也是一种承传。再次与关心妍一起为慈善演出，黄剑文重提当年与「救命恩人」关心妍首次相遇的爆笑料，才知道自己感激恩人时却拣错时机，因当刻正值关心妍因怀孕呕到七彩的尴尬时期，所以被多谢也不懂畀反应。文：霍淇 图：罗安强

今次演唱会由关心妍（Jade）创办的「妍亮生命慈善基金」、「播道儿童之家」及「永恒音乐事工」三个机构合办，透过音乐慰藉心灵，支持弱势儿童及青少年的成长与心灵健康。

黄剑文获赠得奖画作深受感动

演出歌手方面，Jade首想到的就是剑文，因知道他经常来这里探访，剑文指曾去过泰北宣教中心做分享，返港后就希望能在香港帮忙，之后便收到播道儿童之家的分享邀请，在突击探访院内儿童后，收到一位小朋友赠送的得奖画作，让他深受感动，体会到孩子们对关爱的强烈渴求，「今次讲回家，家真的好紧要，因为如果破碎，会令到小孩成长都好有问题，所以希望大家给予他们一个家的感觉，或者在这里成长是幸福。」而离乡别井来到香港的龚柯允就坦言得到Jade一直以来像「家姐」般的照顾，令她有家的感觉，故二话不说就答应演出。

关心妍爱女自己出钱请小朋友食雪糕， 出钱又出力！

黄剑文透露最想唱的是Jade的歌曲《这是什么道理》。

黄剑文收到小朋友赠送的得奖画作，令他深受感动。

关心妍获黄剑文视为「救命恩人」。

关心妍与黄剑文颁奖礼趣事

这次音乐会，剑文指最想唱的是Jade的歌曲《这是什么道理》，他坦言当年因家庭破碎，令他有轻生的念头，但听到这首歌后很感动，所以今年也特别重新演绎，Jade谓没想到一首歌能救了剑文，不过原来两人都有一些搞笑的回忆，剑文忆述入行后在颁奖礼遇上Jade，当时自己硬着头皮上前多谢对方，而Jade就笑言当日自己因妊娠而呕到七彩，所以也不懂给予反应，「当时刚刚怀着心心三个多月，当日不知道为什么一直呕，是怀孕后最辛苦的一日，自己也很紧张，因为等了很久才怀上，但我又不能够跟别人说，因为我还未有宣布，连公司也不知道。」当时只是记得有个男歌手很有礼貌地来搭讪，也以为对方是见到前辈所以那么客气，更指要向剑文道歉，因没想到当刻他是那么真诚，而自己只是怕呕在他身上。

