庄思明杨明8.2梦幻婚礼星光熠熠 黎诺懿预告《爱回家》总动员赴大马 网民：顺道搞煞科宴？

艺人庄思明（Lisa）与杨明爱情长跑10年，终于开花结果，将于8月2日假马来西亚吉隆坡JW万豪酒店举行超盛大婚宴。由于一对新人在圈中广结人缘，不少艺人好友已陆续飞抵当地，准备见证这对金童玉女的幸福时刻，当中最大亮点，莫过于《爱‧回家》家族几乎总动员出席！

黎诺懿：成个《爱回家》家族过晒嚟

作为《爱‧回家》首辑元老「马壮」的黎诺懿，早已偕同妻儿抵达马来西亚。他接受当地传媒访问时，兴奋地透露了婚宴的星级阵容：「我哋成个《爱回家》嘅家族今次都过晒嚟，始终思明系我哋第一代《爱回家》嘅家族成员，希望个个都好幸福。」黎诺懿表示，「睇住思明同杨明喺埋一齐」，这次能与「家人」们一起送上祝福，感到非常开心。

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杨卓娜先出席庄思华订婚派对

而于《爱回家》饰演霞姐的杨卓娜，也偕同另一半提前到达，并出席了庄思明家姐庄思华的订婚派对。从她分享的相片中可见，她与庄思华及庄思明合照，气氛温馨。杨卓娜表示极度期待庄思明与杨明的婚礼，足见《爱回家》家族成员之间感情深厚。

张达伦已抵马来西亚

同属《爱‧回家》首辑演员的张达伦亦已到达马来西亚，更拍片向一对新人送上祝福。他在影片中感性地说：「我望住佢哋两个由追求到依家结婚嘅所有经历，祝佢哋白头到老、永结同心。」

马国明夫妇张美妮齐出席

除了《爱回家》的演员外，据悉马国明、汤洛雯夫妇及张美妮等圈中好友都会亲赴马来西亚参加婚礼。虽然林峰和杨茜尧因工作未能到场，但也已送上诚挚祝福。这场世纪婚礼星光熠熠，令人期待。

网民：搞埋《爱回家》煞科宴

另外，《爱回家》即将完结播出大结局，早前一班主力演员在TVB的饭堂吃「廿蚊饭」作饯别，而这次将有大批《爱回家》的成员前赴马来西亚出席婚宴，就有网民搞笑指，不如趁杨明和庄思明办梦幻婚礼，「顺便搞埋《爱回家》煞科宴」，可谓一举两得。

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