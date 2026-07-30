复仇的人丨蔡少芬两女被赞越大越靓勒令不准选美 拍新戏向邱礼涛报恩 邱彦筒演学生素颜上阵

蔡少芬和COLLAR成员邱彦筒(Marf)今日为英皇新戏《复仇的人》开工，蔡少芬表示今次演女强人妈妈，有钱有势，很有挑战性，笑谓与刘青云上一次合作已是31年前的电影《山水有相逢》，惜今次对手戏不多，自己只是客串性质，但角色很出不易做，加上又是邱礼涛执导才二话不说地答应，她指导演很锡她，对她好好要报恩，「我之前拍嘢遇到一些事，他保护过我，我会永远记住在心中。」她未有透露是甚么事，只谓是在拍摄剧集《胜者为王》时发生。

蔡少芬不准两个女儿8岁前拍拖

讲到他们一家人早前到内地游玩时被网民捕获，两个女儿被指越大越靓，蔡少芬笑谓两个女儿的确标青，但未想过让她们选美，现时以读书为重，将来是否入行要看她们有没有能力，又说要向邱彦筒了解现在年轻人的想法，笑谓子女们都不爱听父母的说话，「大女钟意运动，想练肌肉，但爸爸叫她要先减脂，但她不听，只是话要练肌肉，我们都尊重她的想法，不过我们感情好好，她知18岁前不能拍拖，但如果她钟意边个男仔，或有人钟意她，她都会同我分享。」

邱彦筒演学生素颜上阵

邱彦筒则表示以前拍拖不会告诉妈妈，但出来工作后，因少了见面，喜欢甚么男仔都会和妈妈分享，她早前被拍到穿校服拍戏，邱彦筒透露今次演学生，可惜与蔡少芬和刘青云都无对手戏，又很开心导演赞她穿起校服无违和感，而且今次几乎是素颜演出，笑言辛苦化妆师要为她遮纹身，问她可有后悔纹身？她说：「我未入行前就已经做了这件事，当时都有同自己讲不要后悔，我主要的身份是歌手是偶像，这是我其中的一个特色，而且现在科技发达，遮一遮就不见。」蔡少芬直言早已提醒孩子用纹身贴纸玩玩就可以。

