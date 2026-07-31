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吕方近照笑容满面 留言区被车Cam片金句洗版：「向后bye」咗未 网约车风波后曾抽水

影视圈
更新时间：12:00 2026-07-31 HKT
发布时间：12:00 2026-07-31 HKT

吕方早前疑似卷入网约车司机骂战风波，心情似乎未受影响。近日网上流传他与朋友的最新合照，相中吕方笑容满面，与友人一同竖起拇指，状甚轻松。然而，自「向后bye」成为网络潮语后，大批网民涌入该帖文留言区，以「我记得你啦」、「向后bye」、「你死X紧喇」等「金句」洗版，令吕方再次焦点。

吕方曾抽水「向后bye」

其实事件发酵后，吕方亦曾于社交平台发布一段夜间踩单车的影片，并配文「骑车之前记得把车梯向后掰」，巧妙地利用谐音「抽水」，将负面新闻转化为幽默话题，引起网民讨论。近日与友人合照被上载Threads，亦再引起网民讨论，不少人留言：「『向后bye』咗未」、「吕生有冇『向后bye』」、「求你出首新歌〈向后bye〉」等，引来网民围观。

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疑似吕方与网约车司机对骂影片疯传

事件源于本月中一段在Threads疯传的车Cam影片，片中一名疑似吕方的男乘客与网约车司机因落车地点问题争执。司机教导乘客开车门时一句「向后bye」（实为「向后掰」）意外爆红，成为2026年度代表性潮语。虽然原影片因涉及「起底」罪行，已被私隐公署勒令下架，并呼吁公众停止转发。但「向后bye」热潮未减，吕方凭此「金句」意外地再次成为网民焦点。

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