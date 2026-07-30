刘青云回应张达明精神状况：2个月前见过佢几好 点名赞新人邓涛表现专注

刘青云、蔡少芬、邱彦筒、邓涛、周家怡等今日在半山拍摄英皇新戏《复仇的人》，近日天气阴晴不定，刘青云直言下雨有影响拍摄进度，但也不及酷热天气难顶，称早几日天气又热又焗很辛苦，唯有多饮水降温，问到太太郭蔼明可有为他煲消暑汤水？他笑言间唔中有，但在片场也会多饮水。

刘青云与蔡少芬久未合作

谈到这日有蔡少芬演出，他表示大家已久未合作，但今次对手戏不多，「我和蔡少芬在戏中一齐开公司，但中间有拗叫而分开，后来她委托我查一些事，与旧朋友合作很开心，今次又有不少新面孔，他们都很认真又俾心机去演戏，令我都有启发，希望他们日后有更多演出机会。」问到最欣赏谁？刘青云点名说是邓涛，「她好清楚自己要做啲咩，随时都准备好，其实每个人都很专注。」刘青云又说一班年轻演员都很珍惜演出机会，亦会与他打招呼自我介绍，「我都有向他们介绍自己，但都是hi bye打招呼。至于年轻演员可有向他请教演戏心得？他却说，「有导演指导他们就得，不用请教我。」

刘青云跳桥有替身代劳少叫演员硬食

另外，早前剧组在湾仔开工，有网民拍到青云的替身跳桥，他笑说：「今次以文戏为主，动作戏不多，跳桥一场有替身做，小心啲好，如果要我亲自上阵也可以，但现在好少叫演员硬食，我行行企企都可以。」又，谈到张达明早前坐轮椅现身钟景辉追思会，身体情况惹关注，刘青云表示2、3个月前与他见过面，当时他的精神不错，希望他继续身体健康，又说今年有不少圈中前辈离世感惋惜，虽然不是一件开心事，但也明白是人都会有这个过程。