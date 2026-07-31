前港姐胡家惠内疚离婚影响下一代 大女亲睹父母分开 死守房门防妈妈自杀：好惊冇咗佢

2002年香港小姐季军胡家惠（Cathy）去年与第二任丈夫Manfred Lau离婚，她曾透露自己是「被离婚」，结束3年的婚姻。单身不足两个月的胡家惠与相识20年的闺密展开新恋情，她曾贴上依偎男友臂弯的相片并说：「谢谢你20年来嘅守护，佢睇住我成长，见证住我嘅变化，佢可以话系我嘅Buddy、我嘅军师。」近日她与大女Charlotte为HOY节目《大小矛盾在路上》任嘉宾，谈及两度离婚影响女儿，对此感内疚。

胡家惠自觉婚姻失败对女儿造成影响

胡家惠在节目访问中坦言，觉得自己的婚姻失败对女儿造成了影响。她忆述当年首次离婚，情绪陷入崩溃时，曾将自己反锁在房间内拒绝与外界沟通。当时年仅5岁的大女Charlotte，不但没有哭闹，反而每天写信给妈妈，乖巧地坐在门口隔著房门与她说话，而这段记忆亦一直深印在Charlotte脑海中。

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胡家惠与大女关系像朋友

胡家惠在2011年与任职室内设计师的男友邱仲平结婚并育有两女，不过在怀上细女期间发现老公出轨，更因而患上躁郁症而多次尝试自杀，幸好经过治疗后已经康复，最终两人于2018年离婚。胡家惠在节目上表示跟Charlotte的关系就好像朋友一样，不过坦言在女儿3岁至12岁这阶段较少照顾她：「因为公司比较繁忙，所以有时我都觉得好疲惫同矛盾。我系想好努力地去赚钱，好想畀两个女儿好嘅生活，但同样地，我返到屋企，攰到自己都难以应付，根本上更少时间去陪伴佢哋。我期望呢个旅程同Charlotte关系更加密切，佢可以喺最无约束、最信赖我嘅情况下做返她自己。」虽然Charlotte陪伴妈妈走过低谷，但面对Charlotte正值青春期，依然有不少「火花」。今次节目安排两人到珠海的动物城度假，在「照顾草泥马」及「切萝卜喂动物」的任务中，习惯了老板作风的胡家惠化身「店长」，从旁不断指导「店员」Charlotte，结果令Charlotte忍不住大爆发，直呼妈妈「好烦」，甚至一度「罢工」。

胡家惠大女目击父母分开想找爸爸

胡家惠又称Charlotte 3岁时，目击父母分开，所以她很小的时候，经常叫妈妈落楼找爸爸：「其实𠮶阵我都唔明白，直到真系同佢去公园玩嘅时候，我就觉得好伤心，我真系喊咗出嚟。因为喺公园有好多爸爸陪小朋友玩，佢睇到好多好温馨嘅画面，系爸爸陪仔女玩秋千、滑梯，佢睇完呢啲场面，觉得好爸爸就系可以喺公园揾到。」

Charlotte亦表示：「印象中系佢（妈妈）反锁咗自己喺房间，然后我一直敲门，但系佢冇应我，我就写信畀佢，每天都会写一封信。我就坐喺门前，然后同佢讲嘢，但是佢都冇答我。其实我冇要求佢出嚟，我就同佢讲，叫『妈咪唔好伤心，我喺呢度』。𠮶阵时候我已经好惊，我冇谂过跳楼呢啲事，我只系怕冇咗佢。」胡家惠指，大女其实很懂得关心别人，有时候会她会画画，或者有时候她出房门的时候：「妈妈你出来了」、「我们一起吃东西」、「我做了甚么」、「我们一起看电影」等，她会想尽办法哄妈妈：「如果冇咗两个女儿，我可能已经死咗，虽然我系妈妈，但其实佢哋陪住我过渡咗好多『人生高低』，我好感恩有呢个女，比起所有拥有嘅事业、乜嘢都好，我觉得最自豪就系有Charlotte呢个女。」

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