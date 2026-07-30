中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇

TVB皇牌歌唱选秀节目《中年好声音》系列自播出以来，一直话题不断，为观众带来不少惊喜。最新一季《中年好声音4》的总决赛将于8月23日于启德体艺馆隆重举行，届时将有7名顶尖选手争夺冠军宝座。周志康传遭淘汰粉丝心碎

在比赛进入白热化阶段之际，一直深受网民欢迎、被视为大热门之一的TVB艺人选手周志康，近日却惊传未能晋级，惨遭淘汰的消息。此消息一出，已令不少支持他的粉丝大为激动，纷纷表示若总决赛没有周志康，将会「罢睇」以示不满。

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周志康传获第8名

今日（8月22日）网上更有疑似总决赛前的最终赛果流出。有粉丝在网上讨论区上载了一张维基百科的编辑截图，图中清楚列出《中4》的14强排名，其中显示周志康最终排名为第8名，而郑仲豪和陈旭培则分别位列第9及第10名，三位实力唱将齐齐与总决赛擦身而过。由于《中年好声音》的比赛是采用预先录影模式，因此外界推测，极有可能是提早入场观看录影的观众，将尚未正式播出的赛果更新至公开的网络平台。

周志康获撑实力不输其他唱将

对于周志康仅得第八名的传闻，网民反应极为激烈。不少网民替他感到不值，认为他「声靓表现稳定」，实力绝对在不少十强选手之上，有留言指「周志康歌声动听，系中四清泉！中四冇咗周志康，根本唔使睇！」。更有粉丝激动表示：「无阿康揾鬼去睇决赛！」

周志康成绩复制刘威煌？

有趣的是，有网民发现周志康的成绩，竟然与《超级巨声》的师兄刘威煌极为相似。刘威煌当年参加《中年好声音2》时，同样是大热倒灶，最终以第8名的成绩毕业。网民对此巧合感到惊讶，感叹「两师兄弟结局何其相似」。无论如何，在TVB正式公布结果前，一切仍存在变数，但周志康被淘汰的传闻已在网上掀起轩然大波。

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