日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter

前TVB视后唐诗咏（Natalie）「倒戈」参演 ViuTV 全新原创剧集《日落下的彩虹》昨晚（7月29日）已经播出，今次是唐诗咏离开TVB后首部电视剧，故事讲述七个发生在彩虹邨的小故事，由唐诗咏与潘灿良演夫妻的故事打头阵，两位第一次合作便演夫妻，45岁的唐诗咏与24岁的Day（许轶）@COLLAR饰演母女，剧集首播后，网民的焦点落在唐诗咏身上，在网上掀起热话。

唐诗咏与许轶的母女演出绝无违和感，有网民直言：「许轶同唐诗咏两个做母女好衬」，还有人说：「做返符合自己年龄嘅角色咪几好，真心好过睇四五十岁嘅中年人谈恋爱呀救命～」、「时代的眼泪，唐诗咏已经要演人母。」、「我觉得唐诗咏好贴地，以前都演过花旦，唔同年纪演唔同角色都系突破，都一样美丽。」、「都好过马明开大filter做男一，唔系话马明唔好，不过年纪同角色不相符就无谓勉强。」

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唐诗咏离巢后终于有时间慢下来

唐诗咏曾表示在TVB工作时剧接剧，生活节奏极快，离巢后终于有时间慢下来，去学习烘焙、演戏、甚至是跑步和学佛，过上真正属于自己的生活：「做演员真系好被动，好靠剧本。我都希望大家有多啲开工机会。」今次唐诗咏「出山」拍剧，在剧中唐诗咏与潘灿良首度合作饰演夫妻，两人在彩虹邨经营「华丽理发厅」，表面恩爱却暗藏裂痕，更协议在儿子成年后离婚，本来一对仔女都误以为出轨的人是潘灿良，但想不到原来是唐诗咏背夫出轨。唐诗咏直言这类女性不忠的题材非常新鲜，是吸引接拍的主因。不过最令观众感新鲜的，必定是许轶的母女演出，两人的母女互动有微妙的化学作用，当许轶叫出妈咪一刻，直接为观众带来惊喜，有观众开始翻查两人出生年份，发现双方真实年龄差距只有21年， 导演刘伟恒强调制作团队事前已有周密考量并表示「我哋都真系计过数」，而许轶坦言得知要饰演对方女儿时感到震惊，不过她解释剧中设定极具特色并指出「剧中我们母女关系似两姊妹」，唐诗咏亦透露剧中角色并非传统母亲形象。

唐诗咏在恩师甄咏蓓指导下成功开窍

唐诗咏早年曾在的短期课程中认识甄咏蓓（Olivia）并拜其为师。在恩师指导下成功开窍，并于2017年凭剧集《不懂撒娇的女人》成为视后。在2022年回复自由身后，唐诗咏为了实现舞台剧梦再向甄咏蓓拜师学艺，到了2025年6月正式主演由甄咏蓓执导的舞台剧《妻迷》，当时饰演一位渴望生育却因外在压力而逐渐崩溃的女性，获得极大回响。唐诗咏在2024年为HOY TV主持《英国边忽好》和《韩国边忽好》两大体验式旅游节目，展示了她最真实、无包袱的一面。同年唐诗咏圆梦在铜锣湾开设了日式吐司专门店，但随著店舖开业一段时间，有媒体及网民发现店外不再像以往般大排长龙，因而传出「生意下滑、人龙不再」的传闻，不过唐诗咏强调生意早已步上轨道，人龙消失的真正原因是店舖特意分散了面包的出炉时间，避免顾客排队等得太辛苦，再加上开设了Pop-up Store分流顾客，让大家能更方便地购买。

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