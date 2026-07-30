李昊红馆开骚粉丝冒雨逼爆后台 亲自步出呼吁「今晚见」贴心叫Fans离开免淋雨 教徒嘉宾张柏芝未有现身拜神

29岁内地男歌手李昊登上红馆舞台举行两场演唱会，《星岛头条》独家报道张栢芝今晚空降红馆担任李昊演唱会压轴嘉宾。

李昊粉丝冒雨逼爆后台

今日虽然下着大雨，但仍吸引了大批粉丝在红馆后台冒雨守候，连对面行人路、天桥上及对面火车站上层商场也有粉丝，一众粉丝都希望见到偶像李昊，在红馆对开红绿灯路口位置，有十多名警察在场维持秩序。

李昊独自上香未见张柏芝踪影

大约5时15分李昊从红馆步出，当见到大批粉丝等候他时，他即走到粉丝前跟大家说：「今晚见！」之后他做手势请粉丝离开不要淋雨，他便独自上香，随后李昊再跟在场粉丝挥手道别便返回场馆。《星岛头条》独家报道张柏芝今晚将现身红馆担任李昊演唱会嘉宾，虽然她下午已经抵达红馆彩排，但信教的她没有跟随李昊一起拜神上香。