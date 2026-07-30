Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李昊红馆开骚粉丝冒雨逼爆后台 亲自步出呼吁「今晚见」贴心叫Fans离开免淋雨 教徒嘉宾张柏芝未有现身拜神

影视圈
更新时间：18:45 2026-07-30 HKT
发布时间：18:45 2026-07-30 HKT

29岁内地男歌手李昊登上红馆舞台举行两场演唱会，《星岛头条》独家报道张栢芝今晚空降红馆担任李昊演唱会压轴嘉宾。

李昊粉丝冒雨逼爆后台

今日虽然下着大雨，但仍吸引了大批粉丝在红馆后台冒雨守候，连对面行人路、天桥上及对面火车站上层商场也有粉丝，一众粉丝都希望见到偶像李昊，在红馆对开红绿灯路口位置，有十多名警察在场维持秩序。

李昊独自上香未见张柏芝踪影

大约5时15分李昊从红馆步出，当见到大批粉丝等候他时，他即走到粉丝前跟大家说：「今晚见！」之后他做手势请粉丝离开不要淋雨，他便独自上香，随后李昊再跟在场粉丝挥手道别便返回场馆。《星岛头条》独家报道张柏芝今晚将现身红馆担任李昊演唱会嘉宾，虽然她下午已经抵达红馆彩排，但信教的她没有跟随李昊一起拜神上香。

最Hit
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
01:09
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
9小时前
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
01:58
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
影视圈
3小时前
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
内地母女湾仔遇储物柜惊魂求救无门 港人凭机智「一招」破解获90度鞠躬致谢 网民激赞：智商200｜Juicy叮
时事热话
7小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学
嘟八达通拎回赠！消费满$100即赚$3现金奖赏 简单2步领取教学
生活百科
7小时前
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
时事热话
11小时前
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
2026-07-29 13:06 HKT
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
01:04
何伯离世丨何煊心理报告揭晚年严重抑郁 感觉遭何太背叛、被社会孤立 临终与子女和好释怀
影视圈
2026-07-29 16:30 HKT
赌王千金何超云晒亲密照认爱？「男友」Jony大有来头门当户对 豪宅业务遍布台日
赌王千金何超云晒亲密照认爱？「男友」Jony大有来头门当户对 豪宅业务遍布台日
影视圈
5小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
2026-07-29 14:30 HKT