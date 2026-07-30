魏浚笙为Nancy Kwai归绰峣新歌MV公主抱：感觉由内到外渗出 被封「2026最高颜值组合」

Nancy Kwai（归绰峣）继上一首毫无保留表达心意的派台单曲《You know I love you?》后，近日推出新歌《How could you?》由Matt Chow作曲、甄敏延填词、Dick Wong编曲及周锡汉监制。新歌MV亦一如她过往的MV赴外地取景，更有男神魏浚笙（Jeffrey）担任男主角，华纳高层于社交平台发布Jeffrey公主抱，抱起Nancy的MV幕后花絮片段，短时间内已经高达18万浏览量，更有网民留言「今年系咪最高颜值嘅MV？」、「睇到呢一幕都唔知羡慕Jeffrey定Nancy好！」MV正式上架后更有留言指「2026最高颜值嘅MV！」

Jeffrey自爆情节为韩式背后拥抱

谈到MV趣事，一向无厘头的Jeffrey笑说：「我觉得情节就系𠮶个韩式背后拥抱啦，我觉得今次系成个感觉系好流畅，同埋大家𠮶个表情系好到位，即系我哋系将个感觉系由内到外再又外到内渗出来！」Nancy听罢在旁一直笑不停表示：「我明你讲咩㗎，只不过我唔识重新包装过再讲返出嚟！哈哈！」Jeffrey续说：「同埋喺最后我哋需要一个好sad嘅ending，要喊啦！其实我当时望到你已经喊，即系𠮶种感动⋯⋯你个背影好Touch到我！」

Nancy Kwai接受唔到「分手亦是朋友」

Nancy Kwai亦曾透露将于今年推出全新概念大碟，以「Q&A」为核心主题，每一首歌曲都是一次对自己内心的灵魂拷问。这首新歌便直接道出Nancy认为在感情中最不能够接受的一句； 「希望做回朋友」！

Nancy Kwai感情决绝拖泥带水

在感情中爱恨分明的她认为最令人难受的往往不是分开一刻，而是对方在感情走到尽头时，为了寻求情感上的「体面」而称「希望做回朋友」。她觉得与其拖泥带水，不如干脆彻底退场。才是对自己最好的选择！Nancy说：「喺感情方面我系一个好决绝嘅人嚟架，我完全接受唔到『分手亦是朋友』呢个讲法！即使我再钟意𠮶个人都好，如果佢咁样同我讲嘅话我立即一秒清醒，认为呢个人唔值得我为佢继续伤心！」

