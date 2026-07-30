郭可盈与16岁女儿齐性感似姊妹 索爆人妻罕晒泳照 低胸背心短裤尽出骚少女身材

现年56岁的前TVB四大花旦之一郭可盈，与丈夫林文龙结婚超过20年，育有一名16岁的爱女林天若（Tania）。近年夫妻二人淡出幕前，专心享受人生，一家三口经常周围飞叹世界。近日郭可盈一家带著女儿飞往布吉岛享受悠闲的度假时光，她更大方在社交平台上载多张度假美照。令人惊艳的是，已年过半百的郭可盈保养得宜，面上丝毫未见岁月留下的皱纹，皮肤滑溜紧致、靓到发光，冻龄状态可谓羡煞旁人。

郭可盈身材超Fit美腿白滑

自从淡出娱乐圈后，郭可盈已鲜有在公众面前展露身材。但今次来到布吉岛享受阳光与海滩，她罕有地大解放，换上多套背心、短裤及低胸吊带裙，更穿上泳衣于私人泳池游水。从照片中可见，她的身材依然Fit到漏，穿上低胸裙的整体状态犹如少女般充满活力。其中一张她于床上拍摄的照片更是吸睛，她穿上简单的背心与短裤，大方骚出一双白滑美腿，身上没有一丝赘肉，纤瘦的身材可谓「十年如一日」，极致的自律令人佩服。

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郭可盈穿低胸上衣罕有性感

此外，郭可盈还上载了一张身穿紧身低胸灰色上衣的照片。她优雅地坐在泳池边欣赏无敌海景，紧身剪裁完美勾勒出她的好身段，让网民能一窥她罕有的性感状态，散发出成熟女人独有的自信与韵味。

郭可盈与女儿齐性感

这次旅程中，郭可盈与女儿林天若的合照也是一大焦点。万千宠爱在一身的16岁Tania自幼已遗传了父母的优良基因，五官标致，气质独特。合照中，林天若穿上亮眼的橙色吊带露脐装，尽显青春、健康与小性感的气息；而身旁的郭可盈同样难得穿得性感清凉，两母女站在一起展现不同层次的美态。母女同框的画面十分养眼，惹得不少网民直呼两人「似两姊妹多过似母女」，状态令人赞叹。

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