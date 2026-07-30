黄日华送别102岁外母 挨过难关终获解脱 履行梁洁华遗愿代亡妻尽孝：记住等埋我

80年代TVB小生黄日华（华哥）因太太梁洁华在2020年5月离世后，一度心碎崩溃，更全面停工，幸好在女儿黄芷晴及好友苗侨伟的陪伴下，逐步走出丧妻阴霾，不过黄日华曾明言没有戏瘾：「基本上我系退出娱乐圈，唔会再接任何影视演出。」近期以玩票性质表演唱歌，为好友们的演唱会担任嘉宾。

黄日华102岁外母仙游

早前黄日华为萧正楠的《江门三生有幸演唱会》担任嘉宾，他在台上突然有感而发地表示102岁的外母仙游：「我同我女喺医院度，送我外母大人最后一程。佢仙游啦，不过唔紧要，系一个大解脱，102岁。」黄日华大赞外母很叻：「佢真系好坚强，喺呢2年好多难关佢都挨过，佢终于放低呢个包袱，再同佢个女、我老婆，共聚母女天伦之乐，记住，等埋我。」

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黄日华与亡妻梁洁华是圈中模范夫妻

黄日华与亡妻梁洁华是圈中模范夫妻，两人相爱相伴近40载，可惜是太太梁洁华在2013年确诊患上急性骨髓性白血病，黄日华当时全面停工24小时全天候陪伴太太。黄日华曾痛心透露，太太抗癌时曾表示「不想死」，他甚至曾在心中发愿「哪怕自己折寿20年都无所谓」，只求上天让太太康复，可惜梁洁华在2020年因器官衰竭身亡，终年59岁。在梁洁华离世后，黄日华承诺遵从太太的遗愿，不单会与女儿黄芷晴互相照顾，还会好好照顾外母。经历丧妻之痛、一度陷入人生低潮的黄日华曾有想不开念头，但想到女儿和外母还需要他打点生活，才让他重新振作，早年黄日华、女儿黄芷晴为外母庆祝100岁生日，三代同堂的画面十分温馨。

黄日华否认复出唱歌只求为观众表演

早前曾有网民发布一段「黄日华宣布走出亡妻之痛复出台前」为题的影片，片中黄日华有感而发向观众吐心声：「我太太走咗之后，我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌嘅机会，但我点都估唔到，我今晚可以再企喺舞台上面，单独为你哋表演，我觉得非常之开心。」其后网上疯传黄日华全面复出的消息，不过黄日华就明确否认：「呢条片段呢我就反复睇过好多次，我就都听唔到自己讲过话要『复出』呢两个字嘅，而家好多平台、网上消息都话我全面复出、拍戏、唱歌，要做好多商演活动呀，其实唔系真实嘅，做嘉宾并唔代表复出，大家千祈唔好误会呀！虽然我唔系好有钱，但我都仲有钱嘅，经济方面大家唔使同我担心，ok？」

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