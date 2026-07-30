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马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养

影视圈
更新时间：17:45 2026-07-30 HKT
发布时间：17:45 2026-07-30 HKT

马浚伟辞任新城电台行政总裁（CEO）一职后，加盟上市公司集团出任副主席兼联席行政总裁。马浚伟今日以新公司身份首度出席公开活动，化身成店长在「BB展」的展位内示范冲调开奶茶的技巧，吸引大批市民抢购。

马浚伟上任不足三个月股价升五成

提到马浚伟首日上任新公司CEO，该公司单日股价升约7%。他表示刚公布加入集团，试过股价升了3倍，好开心自己加入未够3个月，但现在股价相比自己未加入时已升了5成，并多谢股民对他的信任：「因为咁样，我会用心机去做会谂唔同嘅发展同埋优化，唔好嘅地方一定要改善。」

马浚伟拒300万直播带货邀约

谈到马浚伟化身成店长受欢迎，他坦言不会为集团做代言人，但乐意以自己的身份帮助集团，不过他强调一定不会做直播带货：「以前我做艺人，有人出好高价300万人民币一个钟，叫我话去坐下倾下计。但我唔想做带货，觉得唔啱我。」马浚伟笑言开直播只会唱歌，忙完八月就会开直播唱歌跟歌迷见面，又指对现职的工作好享受，因为跟集团主席建立很好的默契，大家决定好就会实行去做。

马浚伟深圳云浮园区收养两流浪犬

另外，提到爱狗之人的马浚伟在深圳与云浮的分公司及园区，共收养并照顾了两只流浪犬。马浚伟指其中一只是拉布拉多犬，主人原本住园区对面，但搬迁后没有带同狗只一同离开，后来他收养后才明白原主人为何弃养，因为误以为病狗，因肠胃出问题而腹泻，但经过他观察后将狗只的饮食调整，慢慢变返排出正常粪便，所以呼吁大家要爱护动物切勿弃养。
 

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