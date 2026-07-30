庄思华抢先胞妹庄思明办喜事 与未婚夫Jonathan订婚画面曝光 曾恋告东尼儿子

庄思华订婚丨大马拿督庄宝女儿庄思明（Lisa）早前宣布将与拍拖10年的男友杨明，在8月2日于马来西亚吉隆坡JW万豪酒店举行盛大婚礼，但原来庄家是双喜临门！今日（7月30日），庄思明的孖生家姐庄思华（Mona）亦在社交平台公布喜讯，大晒订婚派对的甜蜜靓相，宣布即将结婚！由庄思敏拍摄的照片可见，庄思明与未婚夫杨明也有出席订婚派对，全家出动贺庄思华。

庄思华与未婚夫Jonathan深情对望

从庄思华及其好友分享的影片和照片中可见，订婚派对现场布置得简约而温馨，充满浪漫气氛。派对背景板上写著「Mona & Jonathan's ENGAGEMENT PARTY」，正式公开了未婚夫的名字为Jonathan。现场所见，庄思华换上两条白色露肩长裙，配上珍珠颈链，造型高贵典雅；而未婚夫Jonathan则以米白色西装示人，与庄思华相当登对。二人在派对上成为焦点，不仅满场飞与亲友合照，更在众人见证下甜蜜举杯、深情对望，幸福之情溢于言表。

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庄思华曾与练马师告东尼儿子拍拖

庄思华曾短暂以模特儿身份于娱乐圈发展，近年专注从商。她是庄思明（Lisa）的双胞胎姐姐、庄思敏的妹妹，三人同为马来西亚已故拿督庄宝的千金，家世显赫。虽然近年她较少在幕前露面，但感情生活一直备受关注。庄思华最为人熟知的一段情，是曾与著名练马师告东尼的二公子告崇恩拍拖，两人一度爱得高调，男方多次被拍到于夜场出入及与不同女性有亲密举动，一度被传偷食，二人最终在2011年宣布分手。如今事隔多年，庄思华终于觅得真命天子Jonathan，踏入人生新阶段，获得不少网民的祝福。

未婚夫融入庄思华家中

虽然庄思华在帖文中未有详细介绍未婚夫Jonathan的背景，但从照片中可见，Jonathan外型俊朗，气质斯文，而且与庄思华的亲友们打成一片，显然已完全融入家中。随著庄思明和庄思华两姊妹相继出嫁，庄家喜事连连，相信最开心的莫过于她们的家人。

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