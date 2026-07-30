郑伊健获邀为黄淑蔓新歌MV客串黑胶店老板 即兴变身主持一句「冇人万岁」引全场爆笑

「寰亚𡥧女」黄淑蔓（Feanna）全新励志单曲《Hey Feanna》MV上架，她形容创作班底「无敌」，由冯允谦（Jay）作曲、梁嘉茵（Serrini）填词，赖映彤编曲及监制。而MV更是「高颜值」阵容，她坦言一直向公司许愿希望MV有「帅气男主角」加持，今次终于愿望成真，不仅邀请到重量级前辈、男神郑伊健特别客串饰演黑胶唱片店老板，还有两位高颜值小师弟江博熙（Hei）与杨煜谦（Nicolas）演出，拍摄当日Feanna为台前幕后买饮料作回礼，被封「蔓岁姐」！

郑伊健化身「客席主持」探班搞气氛

「宠蔓」伊健不但担任MV男主角，更化身「客席主持」进行探班访问，与Feanna打打闹闹，充满欢乐气氛。Feanna笑说：「依家我嘅心情非常紧张、刺激、兴奋，因为我哋有个『嬲』字，左右两位都系英俊潇洒嘅男士，我特别感恩，多谢大家演出我嘅MV。」她表示MV剧情讲述自己饰演一位「迷失少女」，在试镜频频失败的迷惘路上，无意中走进了一间黑胶唱片店，并遇上了由伊健饰演的店老板，Hei和Nicolas则饰演店内各有故事的顾客。Hei说：「我饰演一个好怕丑嘅学生，唔敢去追求一啲嘢，嚟到呢度有佢哋帮助后得到勇气。」

黄淑蔓拉埋郑伊健夹份万岁

虽然伊健是即兴主持，但他做足功课，他对Hei说：「听讲你入娱乐圈之前系打波。」Hei回答是羽毛球，Feanna自言中学时也是羽毛球训练班成员，却被伊健取笑：「人哋系教练嚟架！」然后转向Feanna说：「听讲你最近攞好多奖，攞咗电影奖（第44届香港电影金像奖『最佳原创电影歌曲』），又喺歌唱节目攞咗音准奖，现金奖？」Feanna耍手否认获得现金，伊健打蛇随棍上：「唔怪之得今日少咗啲嘢，冇人万岁啰！」Feanna立即解释已准备饮品慰劳大家，还笑言拉埋伊健夹份。伊健即扮劳气说：「哗，我嚟拍MV、做埋主持，仲要AA？」非常搞笑。而伊健头号Fans、乐队Nowhere Boys主音Van突然探班，被Feanna踢爆他追星。

黄淑蔓新歌多功能励志作品

新歌《Hey Feanna》是Feanna全新音乐企划头炮，她形容这歌是「多功能」作品，她说：「我要藉呢首歌，多谢音乐路上一直支持我嘅人，同埋送俾我自己。呢首歌就好似父母、公司同事成日同我讲：『唔好放弃，一路都有人喺身边爱你、支持你！』 歌词好励志，适合返工返学嘅路上去听。因为喺日复日嘅都市生活，有时我哋会失去方向，或者忘记对自己好。」她坦言长大后才发现自己常常忘记爱惜自己：「有一次我想买份礼物奖励自己，谂咗好耐竟然只想买床单，但床单明明系生活用品！希望大家听完呢首歌会记得，身边总会有支持你嘅人，就算真系觉得冇，你自己都可以系𠮶个最爱自己嘅人。」

