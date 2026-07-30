东张西望｜踢爆外佣在港卖淫乱象 梁敏巧酒店放蛇怒斥：你系进行性交易 连番追问获激赞

《东张西望》于7月29日节目踢爆，有在港工作的外佣利用网上直播平台，在雇主家中衣着性感、搔首弄姿吸引「粉丝」，实则暗中进行性交易，情况令人咋舌。东张女神梁敏巧（Maggie）与摄制队进行「放蛇」行动，成功在酒店房间诱捕一名30岁的卖淫印佣，对方起初矢口否认，但在梁敏巧的犀利词锋下，最终亦承认瞒著雇主卖淫。

外佣透过直播平台揾嫖客

节目组接获观众「东哥」报料，指有外佣趁雇主外出时，在雇主家中甚至自己的工人房内，于直播平台大跳性感舞蹈吸纳课金，并私下与潜在客户透过通讯软件商讨价钱，进行性交易。从影片片段可见，有外佣在镜头前卖弄风情，衣著暴露，更将雇主的住家环境公诸于世，严重侵犯私隐，亦带来治安与卫生隐患。

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梁敏巧酒店「放蛇」出击

为揭露真相，《东张西望》团队部署了放蛇行动，由主持梁敏巧负责联络。团队成功锁定一名叫Kelly的30岁印佣，对方在通讯软件中开价1,000港元作性交易费用，并要求先付100港元订金。双方约定于星期六在旺角一间酒店房间会面。

涉卖淫印佣断正

当日，Kelly如期赴约，进入房间后和两位节目组的男士攀谈后催促付款。此时，一直埋伏在房间外的梁敏巧与摄制队现身，并即时表明身份。面对突如其来的镜头和梁敏巧的质询，Kelly当场哑口无言，显得不知所措。

梁敏巧犀利言辞盘问

梁敏巧随即连番以英文迫问：「你雇主知唔知？你知唔知咁做系犯法？」，Kelly之后坚决否认从事性交易，梁敏巧立即表示：「你依家系进行性交易！」，Kelly就表示自己并非性工作者，辩称只是「约会」。但慑于梁敏巧连番犀利的质问下，她终亲口承认为了赚钱而瞒著雇主进行不道德交易。整个盘问过程，梁敏巧表现镇定，言词锋利，步步进逼，展现出色的主持功力，令不少网民大赞其急才与胆量。

违法兼职卖淫可囚两年

陆伟雄大律师表示，外佣来港受特定逗留条件限制，只能为合约上的雇主从事家庭佣工工作。任何形式的兼职，包括做直播赚钱，均已触犯《入境条例》第47条，最高可被判罚款5万元及监禁两年。若再利用直播途径卖淫赚钱，更会干犯「为不道德目的而唆使他人」罪，最高可处罚款1万元及监禁6个月。

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