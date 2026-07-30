张柏芝现身红馆后台 为李昊尾场嘉宾作准备 向粉丝鞠躬表谢意 前老爷谢贤离世后首度公开演唱
更新时间：16:33 2026-07-30 HKT
发布时间：16:33 2026-07-30 HKT
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《星岛头条》独家爆张柏芝应邀担任内地男歌手李昊今晚（30日）在红馆举行《李昊•数到一香港演唱会》的尾场嘉宾，她在前老爷谢贤离世后首度公开演唱。今日下午3点左右，柏芝已现身红馆预早为今晚演出作准备，独自到场的她一身型格打扮，状态非常好，落车时见现场大批粉丝守候，她满脸微笑向大家挥挥手打招呼，更向粉丝鞠躬表谢意，然后飞奔入红馆后台。
李昊获王祖蓝现身捧场
内地男歌手李昊初攻红馆舞台已相当受重视，获众巨星郭富城、容祖儿、莫文蔚、周星驰、谭咏麟、张柏芝、张智霖、袁咏仪等送花篮祝贺，昨晚(29日)首场演出邀得林保怡、姜皓文、陈国坤担任嘉宾，成功助李昊攻红馆的王祖蓝更身穿李昊肖像T恤现身捧场。
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