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《一奏倾情》Glen Hansard车祸离世终年56岁 辍学卖艺成乐队主音 曾与Markéta Irglová拍拖

影视圈
更新时间：16:20 2026-07-30 HKT
发布时间：16:20 2026-07-30 HKT

Glen Hansard逝世丨凭借经典音乐电影《一奏倾情》（Once）勇夺奥斯卡金像奖的爱尔兰著名创作歌手兼演员 Glen Hansard，于7月29日凌晨在都柏林郊区遭遇严重电单车车祸，经抢救后不幸伤重离世，终年56岁。据当地警方指出，这宗致命车祸发生于凌晨4时30分，Glen Hansard 在意外后虽即场接受治疗，但最终仍返魂乏术，随后经理人公司亦悲痛证实了 Glen Hansard 的死讯。这宗突如其来的悲剧让 Glen Hansard 的生命遽然而止，消息一出瞬间震惊全球影迷与乐迷。

Glen Hansard自编自演《一奏倾情》

回顾 Glen Hansard 的传奇演艺生涯，他的音乐路始于13岁辍学在都柏林街头卖艺。Glen Hansard 于1990年创立摇滚乐队 The Frames 并担任主唱，翌年参演《追梦者》（The Commitments）正式涉足影坛。真正让 Glen Hansard 登峰造极、跃上国际舞台的，是他与捷克女音乐人 Markéta Irglová 于2007年自编自演的低成本电影《一奏倾情》。Glen Hansard 将自身的街头表演经历完美融入角色，两人合唱的主题曲〈Falling Slowly〉更在全球狂收逾2000万美元票房的助攻下，强势夺得第80届奥斯卡最佳原创歌曲奖并获格林美提名，成为 Glen Hansard 音乐生涯中最耀眼的经典代表作。

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Glen Hansard曾恋《一奏倾情》拍档Markéta Irglová

在个人感情生活方面，Glen Hansard 曾因拍摄《一奏倾情》与女主角 Markéta Irglová 戏假情真，唯这段备受瞩目的恋情仅维持了两年便告终。其后，Glen Hansard 遇上诗人 Maire Saaritsa 并步入婚姻殿堂，两人更于2022年迎来一名儿子，组织了温馨的家庭。如今 Glen Hansard 因车祸猝逝的噩耗传出，不仅令家属悲痛万分，大批网民及音乐界人士亦纷纷发文哀悼；爱尔兰总理 Micheál Martin 更公开致敬，高度赞扬 Glen Hansard 生前为国家文化艺术作出的重大贡献，为 Glen Hansard 精彩却短暂的一生留下无尽思念。

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