方力申再战公海挑战35公里港澳慈善泳 新手爸爸冀为下一代而游以身作则回馈社会

香港奥运泳手兼全能艺人方力申（Alex）继7年前成功挑战45公里环岛泳写下历史后，今日正式宣布再闯深海！小方将于今年11月19日（星期四）以凝动大使身份，挑战全程35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港大屿山鸡翼角游至澳门黑沙海滩，为凝动香港体育基金筹募善款，所得款项将用于为基层及有特殊教育需要（SEN）的儿童及青少年提供平等参与体育的机会，让更多孩子透过运动建立自信、发掘潜能，勇敢追梦。

方力申挑战公海比环岛泳难度更大

相比起7年前的环岛泳，小方近年人生最大的转变，莫过于迎来了人生新角色成为了新手爸爸。身份的转变令小方的心态彻底改变，他坦言现在做任何事都以家庭为中心，时刻为女儿打算：「如果我再接受一次挑战为慈善筹款，我希望是为下一代而游。希望女儿长大后能看到爸爸曾经完成这个慈善挑战，以身作则回馈社会。」他希望透过这趟35公里的慈善挑战，凝聚社会各界力量，为更多基层青少年带来平等参与运动的机会，让每一位孩子都能发掘潜能，勇敢开创属于自己的未来。

方力申新手爸爸心态彻底改变

日前小方与几位受惠于凝动香港体育基金的小朋友一同拍摄「方力申港澳慈善游2026」宣传片，现场展现满满父爱。期间小朋友更化身「小主持」对他连环发问有关参加奥运、创办游泳学校及港澳游挑战等问题，现场充满笑声和温馨气氛。小方也表示：「可能因为自己已是爸爸了，见到小朋友就会问他们几多岁，然后数数手指，过多几年自己的囡囡到他们的岁数时，就像他们的模样。」他大赞小朋友天真可爱，但访问时却相当认真，令他也认真回答，他表示：「在接受他们访问时，我也谈到对囡囡未来的期望，其实，我只希望她能像这些小朋友一样，健康快乐地成长就足够了。」

方力申向年轻一代传递一份信念

小方也希望透过这次挑战，向年轻一代传递一份信念。他分享表示：「今次港澳慈善游，我都担心自己未必一定能完成，因为当中有太多未知的挑战。但只要相信自己，坚持努力面对这些挑战，就能一步步克服困难。同样地，小朋友或者年轻人在生活和学习上也会面对许多未知和困难，但只要肯踏出第一步、肯坚持，就一定能破浪前行。」

公海变数多需加强耐力训练

是次「方力申港澳慈善游2026」全程35公里，由香港大屿山鸡翼角出发，横渡海域至澳门黑沙海滩。挑战预计历时约9小时，途中需面对海流、风浪、潮汐及天气等多变且难以预测的环境，对体力、耐力、意志力及临场应变能力都是一大考验。小方表示：「今次港澳游的距离虽然比7年前的环岛泳短，但我们这次要游出公海，更必须连续横跨三个地理及水流性质截然不同的水域，对体能与应变能力带来极致考验，加上公海有许多未知因素，因此挑战比环岛泳更大。过去6年我主要是在泳池训练，以速度为主，这次是游海，我要加强耐力，练习长距离游泳，锻炼肌肉耐力。平时练习时间可能是半小时至一小时，现在会逐步增加到两、三个小时。不久将会安排长距离训练，目标游十多至二十公里，为完成这个35公里的慈善游做好准备。」

叶萱晕船浪不能上船陪伴

回想2019年挑战环岛泳时，小方有父母、家人及朋友的全力支持。时隔数年，今年他以丈夫及爸爸的身份，再次挑战35公里的港澳游壮举。被问到太太Maple对于这个决定的反应时，小方笑言：「当太太知道我要参加这次挑战，她第一个反应是表示自己『晕船浪』，所以不会在船上陪著我游泳。」但他随后贴心地表示，太太要留在家中照顾囡囡，而父母的年纪也比7年前大，因此不希望家人舟车劳顿：「只要他们能在岸边安心等待我平安归来，就已经是最好的支持了。」至于他自己的身心准备，小方直言：「我的年纪也增加了七岁，心态自然有所不同。过去我凭著满腔斗志和雄心迎接挑战，但这次我会注重保持体力，按部就班，全力以赴完成挑战。」

