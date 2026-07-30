BBC揭「小丑」谢勒力图涉性侵 疑化名诱骗未成年少女开房逼叫爸爸 10名女性受害细节曝光

曾在《自杀特攻：超能暴队》中饰演「小丑」的谢勒力图（Jared Leto）继去年被9名女性指控性骚扰后，昨晚（29日）英国广播公司（BBC）播放的最新纪录片《谢勒力图：荷里活的黑暗秘密》（Jared Leto: Hollywood's Dark Secret）中，又有10名女性站出来指控他曾对她们性侵或性骚扰。就事件谢勒力图亦作出回应，极力否认一切性侵指控。

谢勒力图涉性侵未成年少女

当中有4名受害者指控谢勒力图涉及刑事的不当性行为，事发时她们仍是未成年少女。其中一名化名Isabel的40多岁女性，透露于2002年在年仅17岁时遭谢勒力图性侵。当时她在自己工作的拉斯维加斯商店遇上谢勒力图，及后他邀她到其下榻的酒店见面。但她收到的地址却是一间「破旧肮脏的汽车旅馆」，她以为他会带她到别的地方，便坐在床上等他。他却唤她入浴室隔着浴帘聊天，然后他突然拉开浴帘并亲吻她，随后更抓住她的手，用她的手替自己手淫。她说当时她把手抽开，并跟他说要离开，最终他亦放她走人。

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前模特儿被称遭谢勒力图威胁性侵

另一名受害者是前模特儿Alex，2013年其所属模特儿公司获邀出席谢勒力图的乐队Thirty Seconds to Mars之伦敦演唱会。其后谢勒力图的女助理邀请她参加骚后派对，当时19岁的Alex为保护自己，见到谢勒力图时谎称自己17岁，对方却回应道：「年龄只是一个数字，而且无论如何，我们现在是在欧洲。」及后他的一名助手又怂恿她前往附近一间酒店参加另一场派对：「我走进酒店房间，里面非常昏暗，然后我发现只有他一个人在那里。」Alex当时问他能否借充电器或现金给她，好让她回家，他说没有。当她问到可否让她睡在房间里的躺椅上，他说若她这样做，醒来时「屁股里会有一根阴茎」，并连说好几次，吓得她即时逃离。事后她的朋友指他是在威胁要性侵她，说她应该报警。

谢勒力图涉于加州犯案或构成强奸罪

而一名化名Clara的受害人指称，她17岁时首次与谢勒力图发生性关系，当时他34岁，地点是在他位于加州的住所。「他说：『我希望你叫我爸爸。』要不假装成一个小女孩，要不就是（叫我）『我的小女孩』。」她于2006年在谢勒力图乐队一场演唱会的后台，被他的团队人员取得电话，二人因此认识，她更曾被带到他的加州寓所3、4次。由于当时她的父亲在执法部门工作，她曾跟谢勒力图谈论加州的最低合法性行为年龄，「他对此不以为然，仿佛那对他来说并非甚么大问题。」在加州，若成年人与低于合法同意年龄的人发生性关系，可能构成「法定强奸」罪，并可被判处监禁。而加州的最低合法性行为年龄为18岁，谢勒力图当年明显是犯了法。

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谢勒力图对14岁少女说「你的胸部很漂亮」

另一名当年只得14岁的少女Taylor在母亲陪同下去睇谢勒力图的乐队演出，期间在攞签名时，她把其身穿的T恤移近他，以为他会签在袖上或腹部上，「结果他把名字签在我胸部的位置，还对我说：『你的胸部很漂亮。』。」他还一度企图邀她到后台，Taylor母亲目睹后即质问他：「他看着我妈妈，然后说：『胸部还是很漂亮。』，他根本毫不在乎！」

至少5人称曾收谢勒力图咸湿讯息

此外，至少有5名受害人收到过谢勒力图的「咸湿讯息」，其中一位化名Etta，她与其母于洛杉矶一间模特儿经理人公司认识谢勒力图，他以邀请母女俩出席奥斯卡派对为由取得其电邮地址，之后却传一些具性意味的问题，例如问她是否处女，有甚么性癖好之类。接着他又将其联络方式转告给一名叫「Christian」的朋友，说能介绍工作给她，结果那人却是要求她拍摄色情片，Etta指此人问的问题跟谢勒力图一样，怀疑他其实是谢勒力图假扮。

谢勒力图否认曾性侵

对于BBC纪录片中，4名女性对他提出不当性行为的指控，谢勒力图透过其公关人员发表声明称：「我一生中从未性侵过任何人，这些指控完全是彻头彻尾的谎言。」

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