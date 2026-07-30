BTS抵制格林美奖今年唔报名 不满新设亚洲奖 官方疑报复下架历年表演片惹ARMY怒轰

韩国天团防弹少年团（BTS）今日（30日）宣布，拒绝向明年举行的第69届格林美奖（Grammy Awards）提交作品参选任何奖项，7位成员RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V及柾国（Jung Kook）于社交平台发文指：「我们决定今年不向格林美提交作品，希望音乐不会因为地区或语言而被区分，而是能够单纯以音乐本身被听见、被喜爱。」 矛头直指大会新设的「最佳亚洲流行音乐表演」奖。对此，格林美主办方CEO发表声明表示难过与遗憾，解释增设亚洲奖项旨在表扬亚洲音乐的多样性及深度，绝非将艺人边缘化或区别对待，并强调歌手仍可同时角逐「年度专辑」等综合大奖。

格林美官方YouTube频道下架BTS演出片段

然而事件持续发酵，大批ARMY（BTS粉丝）发现格林美官方YouTube频道竟悄悄下架了BTS历年的神级演出片段。BTS过往的〈Butter〉、〈Dynamite〉等表演一直是该频道点击率最高的Top 3影片，累积近亿观看次数，如今全数「被消失」，随即惹来全球粉丝炮轰大会「破防」兼恶意报复。即使有网民指大会疑似同步下架了多位歌手于2021至2022年的典礼影片，但极度敏感的时机依然令外界质疑官方举动欠缺风度。另外亦有ARMY（BTS粉丝）批评格林美奖多次利用BTS人气做宣传，请他们做表演嘉宾，却从来没有颁发大奖给他们，直斥格林美奖是「表面多元，实质歧视」；亦有网民认为BTS只是因为不曾得奖而「恼羞成怒」，将未能得奖归咎于「歧视问题」。

相关阅读：世界杯丨FIFA无视BTS为决赛中场表演？Reels独欠防弹少年团 粉丝轰歧视：连芝麻街都Po

格林美增设亚洲奖遭猛烈批评

回顾这场风波的导火线，格林美于今年6月宣布增设「最佳亚洲流行音乐表演」奖，规定作品必须「实质使用」至少一种亚洲语言，变相令纯英文单曲无缘入围该奖项。音乐界及大批网民猛烈批评此举是将近年席卷全球的K-POP局限于特定赛道，有违音乐跨越国界的初衷。如今BTS大动作表态退选，获全球粉丝力撑有骨气，直指他们早已称霸国际音乐市场，根本毋须依赖格林美奖来证明自身价值。

相关阅读：BTS香港演唱会2027｜3月启德连开3场 ARIRANG巡唱门票价钱/抢飞日期/优先登记教学懒人包

世界杯丨FIFA无视BTS为决赛中场表演？