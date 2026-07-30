何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初

「何伯」何煊在7月27日因肝癌离世，享年79岁。何伯曾因与「何太」叶秀定在2024年接受《东张西望》追讨细女在银行领走450万元积蓄而成为网络红人，当时何太表示誓言要帮助老公，不过有关言论却令外界哗然，因此不时与网民及街坊起争执，可惜这段「忘年真爱」到后来的「直播流量密码」，再演变成「流血家暴事件」。

何伯想仔女去医院探望他

今日（30日）YouTube频道「花生速递」播出录音，内容是何伯录音给仔女的最后的意愿，主持表示昨日收到这段录音，本来不希望打扰5仔女，但遵从何伯的遗愿，最后决定播出。在录音上，何伯表示医生话他生了个瘤，好想仔女去医院探望他，希望可以离开医院：「我想享受多啲，好好和好如初、过去嘅事晴天喇，好想大家去食吓嘢。」

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何伯希望与五子女和好如初

直播背景有不少何伯的生活相，当中包括身在医院的相片，而在录音上，何伯气弱游丝地，略为模糊不清地说：「我想享受多啲，好好和好如初，又想长命百岁，点解医生话我生咗个瘤喺里边？我出返去都想行吓街咁先得，我唔出得街，冇可能呀，唉。我梗想啲仔女嚟揾我，出去行吓呱。一个人都有仔女，都想去行吓，我真系想开心…，我真系，我真系唔系自己困住自己咁耐，我都挂住佢哋，都唔知道乜嘢疗程，医生想我治疗，但系我真系唔想。」何伯亦有谈及大仔的名字，但以「嘟」声遮盖：「老窦瞓喺医院，好想同你讲嘢，同你倾两句呀，个女都有…过去啲事睛天喇，啲日子过去喇，做女…啲嘢过去，掹返正，大家食多少嘢…冇办法。」「花生速递」主持称：「佢系好想呢段声出街，咁都尊重佢嘅意愿，我两公婆都有同佢讲，叫佢快啲好返呀，食多小小嘢，咪带你出去玩啰，带你出去食吓嘢，饮杯啤酒，但系都冇呢日喇。」

主持强调声带并非造假

主持强调声带并非造假，欢迎何伯的仔女与他联络：「基本上要做嘅嘢都帮佢（何伯）做晒，我可以将啲录音畀晒佢哋，等佢哋听下系咪自己老窦把声，我都系尊重返阿老人家，就将呢一段录音播出嚟。嘟咗𠮶度系佢提咗大仔个名出嚟嘅，都尊重返佢个仔，所以就唔好意思啦。」何伯离世后，主持曾开live主持证实何伯死讯并透露临终病情︰「佢之前做完小肠气手术，要抽啲唔同组织去化验，6月5日发现系肝硬化，亦验出肝位置有好多癌细胞。当时医生讲咗佢可能得返几日至一个月命，之前唔可以讲得咁明。何伯系㖊日中午12点半喺医院安详离世，冇入ICU，亦都冇插过喉，佢系瞓住咁走。离世前两日，有牧师去咗医院帮佢洗礼。」主持亦播出何伯临终前「有说话想同『河马』讲」，并表示自己「都唔系好听得清楚何伯讲乜」，之后原条录音直出，于录音中听到何伯表示：「个衰婆呢，就想我死嘅，但我仲喺度，净系想我死啫个衰婆......佢做咗咩衰嘢，佢自己心知肚明，你唔好唔认」。

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一夜成名的何伯与何太狂爆金句：

何伯一度哽咽向五名仔女道歉

何伯去年10月曾在《花生速递》访问上，提到与何太的关系时，他透露何太曾对他说「对你冇爱情、冇感情，同我话要离婚改嫁」，坦言被这句话打击得一片空白：「夜晚都流眼泪喺度喊，冇觉好瞓。」何伯在悔恨地反思整段关系，一度哽咽向五名仔女道歉：「对唔住！我唔知咁复杂。加上我啲仔女（关系）破裂咗，我踩咗落个氹度。我同我啲仔女道歉先，真系对佢哋唔住，我叉咗落个氹度，而家我醒返啦。」