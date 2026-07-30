朱晨丽离巢丨港姐冠军因不擅长广东话遭奚落 演重头剧被批评 甩何广沛秘恋富二代屡传闪婚

前港姐冠军朱晨丽今日（30日）宣布约满离巢，与TVB结束15年宾主关系。朱晨丽在IG贴上多张昔日中约满离巢，与TVB结束15年宾主关系。朱晨丽在IG贴上多张昔日中2011年当选港姐冠军踏入演艺圈至今，朱晨丽在电视城走过十数载岁月，她表示这次离巢是告别一段满载成长的旅程，并预告未来将转向人生演艺路的新章节。

朱晨丽告别旧东家被猜好事将近

出生于苏州的朱晨丽16岁时来港并入读演艺学院主修芭蕾舞，毕业后获得香港芭蕾舞团赏识，以跳舞为职业。到了2011年参加香港小姐，一口气夺得「最受欢迎大奖」、「欢乐大使奖」、「时尚目光大奖」，最后更夺冠成为四料港姐冠军。卸任后签约TVB做艺人，但近年幕前产量大减、早前更被爆出与富二代传绯闻的，今次突然高调告别旧东家，并预告「转向人生演艺路新章节」，随即引发网民猜测：难道朱朱真的好事将近、准备闪婚退隐？

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朱晨丽初出道时曾饱受辛酸

入行15年的朱晨丽卸任后随即获TVB力捧，星途表面看来备受力捧、一帆风顺，但原来初出道时曾饱受辛酸。朱晨丽参选港姐时，虽因外貌神似而被封为「翻版陈法拉」，但这光环并未带来优势，反而因语言障碍成为箭靶。朱晨丽坦言当时抱著汲取经验的心态，从未想过会夺冠，更曾被人「兜口兜面」奚落：「选港姐梗系选一个识讲广东话嘅人，唔通选你咩！」 事实上朱晨丽亦自觉没有胜算，没想到最终竟然夺冠，令她大呼感恩，更力证选美绝对「冇黑幕」。为了克服语言弱点，当时不敢与人沟通、自嘲像「自闭」的Rebecca，想到了一个贴地的奇招：流连茶餐厅偷听别人对话。透过观察和聆听茶客的日常交流，她一步步学会了最地道、最贴近香港生活的广东话。

朱晨丽曾因发音问题闹出不少笑话

朱晨丽首部主演的剧集是重头剧《名媛望族》，当时是接替受伤的陈法拉。为了应付繁重的戏份，朱晨丽几乎日夜不眠地死背广东话对白，但实战时却因发音问题令对手难以接戏，闹出不少笑话。剧集播出后，迎来的是铺天盖地的负评。朱晨丽回忆当时的惨况直言相当沮丧，连各大讨论区都充斥著对她的批评：「唔止马明同卓羲啲fans，连其他fans都轰炸我！」 作为一个零经验的新人，突然承受海量的批评与谩骂，压力濒临爆煲。朱晨丽为了不让家人担心，避免听到家人劝她「不如返屋企」的说话，于是把所有委屈和辛酸吞进肚里，只能靠自己狂喊来宣泄情绪。经过几年的磨练，朱晨丽终于回报，在2017年凭《超时空男臣》中野蛮女友「方惠玲」夺得《万千星辉颁奖典礼》「最佳女配角」，翌年，朱晨丽她在《特技人》中首度担正女主角，更发挥舞蹈底子亲身上阵完成多个高难度动作。不过最入屋的角色，莫过于《多功能老婆》中大情大性的阔太「马思蕾」，以及《大酱园》里坚韧的「夏小满」，让她成功站稳一线花旦位置。

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