施南生追思会「南生‧安歌」8.2君悦酒店举行 徐克为前妻亲制最后生活片缅怀传奇

资深电影人施南生于2026年7月13日在养和医院离世，享年75岁。施南生有份创办的电影工作室其后发出声明指施南生自2022年起因免疫系统出现问题，健康状况一直未如理想。近月因细菌感染，引发多重器官衰竭，最后安详辞世：「深爱她的亲友家人随侍在侧，陪伴她走完人生最后一段旅程。相关追思及告别式资讯容后公布。」

施南生追思会8.2君悦酒店举行

施南生的丧礼有指已于2026年7月24日低调进行，其骨灰会供奉在宝福山。施南生追思会「南生安歌ENCORE NANSUN」已定于8月2日早上10时于君悦酒店大礼堂举行，徐克将会为施南生制作一段的生活短片在追思会上播放，让亲朋怀缅昔日时光。

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施南生与徐克曾被誉为「影坛神雕侠侣」

施南生与前夫徐克曾被誉为「影坛神雕侠侣」，两人在70年代于佳视邂逅，因互相欣赏才华而越走越近。1984年合资创立「电影工作室」，施南生主理制片、预算及找演员等繁重事务，徐克则专注创作与编导，两人联手打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黄飞鸿》等无数经典神作，共同开创了港产片的黄金时代，徐克在2008年公开向施南生示爱并称她为「永远是最好的女人」。可惜这段婚姻因徐克在2011年拍摄电影《龙门飞甲》期间，被传于网上结识了比自己年轻30载的乐乐，徐克更索性聘用她为私人助理，自此经常出双入对，最后在2014年，施南生承认与徐克已经离婚，结束了多年的婚姻关系。

施南生与徐克离婚后关系依然很好

虽然施南生在2014年亲证两人已离婚，不过两人关系依然很好，施南入院期间，徐克低调现身医院探望，并陪伴她走完人生最后一程。闺密林青霞亦曾在自传中提及施南生对徐克的深情，引用金庸的评价，形容施南生是「唯一对老公意乱情迷的妻子」：「她是百分之百的痴情女子，将自己奉献给她心中的才子，她崇拜他，保护他，把他当老爷一样地服侍，她最高兴的事就是徐克高兴。」林青霞亦曾回忆施南生坦言若有其他女性能为徐克带来创作灵感，她也会替他高兴，可是当这样的情况真的出现时，施南生内心仍难免受伤。当时林青霞试图安慰对方，施南生唯一听入耳的说话，就是将徐克「当家人」，结果施南生收起眼泪，继续在事业上与他合作、在生活上照顾他。

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