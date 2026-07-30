余德丞口震震回应「酒驾风波」：司机唔系同枱食饭我兼顾唔到 等睇蔡思贝《少林女足》

余德丞将于9月5日参与《GO GOLD GOAL 足球赛》，昨晚他到南昌进行训练，并表示，加入商台以来这是第三次举办足球赛，刚好这是他的嗜好，还可以帮公司做事。

余德丞眼中蔡思贝属运动型

热爱足球的他之前要挨更抵夜睇世界杯赛事，加上要出席一些有关足球的活动所以较为忙碌。问他是否巳看了曾是绯闻女友蔡思贝演出的新片《少林女足》？余德丞却只知道有这套电影，他还问香港何时上映？他说：「朋友冇邀请我睇，（你要捧场？）通常朋友系要邀请㗎嘛。」对于好多蔡思贝朋友会包场，问他会否包场支持？他笑笑口替推却说：「咁唔使喇，佢啲朋友包埋我𠮶份啦，等电影喺香港上映先去支持。」他表示，与蔡思贝一直有联络，但短讯间都是讲一些闲话，问到蔡思贝拍摄《少林女足》时，可有请教他有关足球技巧？余德丞表示没有，她没有讲关于工作上的事。问他觉得蔡思贝是柔弱型还是运动型女人？余德丞指她是运动型，因她跑步比很多男生更快，运动是难不到她的。

避谈朋友是否饮过酒

此外，早前余德丞乘坐私家车在铜锣湾遇查，同车男司机友人涉酒驾被捕。问他可有关心朋友状况？余德丞以不知道事件是否已经进入法律程序不便回应，只能说当晚自己是乘客，否则大吉利是！问他事件后可有提点身边朋友不要酒驾？他说：「当晚朋友唔系同我同枱食饭，我又要社交好难处理咁多，所以唔肯定咁多，顾掂自己先啦，(对方饮咗几多？)我我我...绝对唔清楚，其实你你你...饮咗几多杯水都唔记得啦，唔通计住自己饮咗几多杯茶同水咩...」