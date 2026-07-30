柳应廷陈健安领军出战足球赛 自爆落场会对女艺人怜香惜玉 MIRROR团综建议拍运动主题

前港足代表丘建威及郑兆聪领军，率叱咤903 DJ与歌星展开严格特训 ，将于9月5日参与《GO GOLD GOAL 足球赛》，昨晚两队成员到南昌进行训练，「歌星City」成员包括：MIRROR成员Jer(柳应廷)、陈健安、郭思、张驰豪、连家颖、黎展峰、乐琳、林𬀩竣、苏皓儿、Kylie C郑杞瑶、Jason和希晋及Kim@ROVER。「903 United」成员包括：杰朱、余德丞、黄志淙、Jeff、Terry 及天欣等。

柳应廷戴罩现身因气管不适

Jer戴上口罩现身，他表示自己有点咳，只是不想传染给大家，他解释，因为近日经常开冷气加上天气转变，令气管出现问题。传媒指他真好彩，气管出现问题不是遇上演唱会？他说：「真的很劲，我已经练到病了也唱到，因为我寻找到发声位可以避开！」同属「FC3」球队成员的Jer(柳应廷)和陈健安表示，球队成立不足一年，今年参加这项电台举办赛事，几位队友应该在赛事上更有默契，陈健安表明，在球场上只想当中及前锋，最怕守龙门。Jer以往踢波大多是自由龙门，今次五人足球赛可以尝试一下。

柳应廷陈健安难得与同行音乐以外交流

问到这次有女艺人参与赛事是否会怜香惜玉？他们表示一定会。Jer则感到，若自己队中有女生，实在是一项优势，不过，他们至今仍未清楚所有队员名单。陈健安表示，开心参与足球赛能够有观众欣赏，更难得是与同行艺人在音乐以外有交流，踢波时放下一切，每次也感到很开心。问到二人可会在音乐上合作？Jer表示，陈健安除了曾帮他担任过演唱会嘉宾外，早前还为他创作了一曲《大人之后》，问到可会制作合唱歌？Jer认为可以，未来有机会，运动成为一个契机。

MIRROR团综8至9月开拍

此外，MIRROR 拍摄团综一事，将于8至9月在香港拍摄，Jer透露已向公司建议MIRROR团综以运动作为节目主题，希望包含田径及不同球类运动，因他觉得MIRROR之前已拍过很多不同题材，运动的感觉真的不错，问到怕不怕拍运动主题成员们容易受伤？他说：「只是玩玩而已，不是超级认真的。」