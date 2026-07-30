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香港小姐2026丨4号谭雅文Tiffany纽约大学硕士毕业 高中玩啦啦队炼成火辣Body 拥高䠷身材

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-30 HKT
发布时间：13:00 2026-07-30 HKT

TVB年度选美盛事《2026香港小姐竞选》决赛已定于8月30日隆重举行，本届大会以「敢 · 至完美」为主题，一众佳丽正积极备战。成功晋级决赛的12位候选佳丽包括：1号袁丝珩Bernice、2号李泽欣Scarlett、3号李澄晴Chorie、4号谭雅文Tiffany、5号魏欣Etherine、6号卢蔚晴Jasmine、7号杨媛媛Vera、8号邓匡闵Ada、9号周芳姿Gracia、10号陈梓颖Cecilia、11号颜懿菲Agnes，以及12号汤家琳Caris。当中4号谭雅文（Tiffany）亦积极备战，将于决赛舞台上跟其他佳丽争妍斗丽，角逐象征至高荣誉的港姐后冠。

香港小姐2026丨4号谭雅文拥有纽约大学硕士学位

现年25岁、报称广东人的4号谭雅文（Tiffany）凭借173厘米的高䠷身形与逆天长腿，在首轮面试时已成功抢镜。美貌与智慧并重的她，不仅拥有纽约大学硕士的高学历，更维持著49.2公斤的极佳体态。热爱在社交平台分享生活点滴的谭雅文，对自己的标致身材充满自信，经常以性感吊带小背心及火辣比坚尼示人。她更曾大方晒出惊人的健康美超强腹肌自拍照，并率性留言直呼「这辈子长这么爽真的值了」，其健康、阳光且带点傲气的独特个性，瞬间吸粉无数。

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香港小姐2026丨4号谭雅文美国读高中时是啦啦队成员

翻查谭雅文的IG与小红书，不难发现她是一位动静皆宜的活跃女生，除了高雅的学霸形象，她亦热衷于挑战极限运动。原来谭雅文在美国读高中时，曾是学校啦啦队的活跃成员，长期运动培养出她令人羡慕的健美Body。而在参选过程中，她更笑言最难忘的经历，就是被导演组在外景场地「追住跑」，更神秘地表示要等节目出街，大家才会知道个中原因，尽显其活泼鬼马的一面。

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香港小姐2026丨4号谭雅文自我管理一丝不苟

除了性格开朗，谭雅文对自我管理亦一丝不苟。她曾在影片中大方分享独门的「急救身体皮肤」秘诀，表示会在沐浴后，依次使用身体油和身体乳液，最后再轻拍一层爽身粉，并穿上桑蚕丝的长袖睡衣，确保翌日皮肤「滑捋捋」。这位集学霸名衔、傲人腹肌与百变魅力于一身的优质丽人，无论是面对镜头的表达力，还是私下的自律与趣味性，都让她成为今届《2026香港小姐竞选》决赛中受瞩目的佳丽之一。

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